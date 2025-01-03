Як водієві швидко протверезіти після свят — корисні поради

Тверезий водій. Фото: freepik.com

Святкові дні часто супроводжуються веселощами, гучними вечірками та вживанням алкоголю. Важливо пам’ятати, що повернення за кермо після вихідних вимагає пильної уваги до свого стану.

Як швидко протверезіти та підготуватися до безпечного водіння.

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Час протвережує

Алкоголь стане меншою загрозою для здатності керувати лише з часом. Загальне правило: у середньостатистичного чоловіка вагою в 80 кг за одну годину виводиться приблизно 0,1 проміле етанолу. Якщо залишилися сумніви, краще дочекатися, поки будете повністю тверезі.

Пийте воду

Гідратація важлива для пришвидшення метаболізму алкоголю. Пийте багато води, щоб компенсувати втрати рідини, що сталися під час свят. Чисту воду або ізотонічні напої можна вживати, щоб підтримати нормальний рівень гідратації.

Правильна їжа

Вживайте легкозасвоювані продукти, багаті на клітковину. Фрукти, овочі, а також якісні білки (наприклад, яйця або курка) можуть стати добрим варіантом. Уникайте жирних та важких страв, позаяк вони можуть уповільнити процес травлення.

Фізична активність

Прогулянка на свіжому повітрі, може допомогти активізувати метаболізм. Не намагайтеся займатися інтенсивними вправами, але короткочасна активність може покращити загальне самопочуття.

Уникайте швидких рішень

Не піддавайтеся міфам про швидке протверезіння: чашка кави, душ або вживання енергетичних напоїв не прискорюють процес виведення алкоголю з організму. Вони лише можуть створити ілюзію бадьорості, але реальність залишатиметься незмінною.

Використовуйте алкотестер

Щоб упевнитися у своїй тверезості, використовуйте алкотестер, який допоможе виміряти рівень алкоголю в крові. Якщо прилад показує нульовий результат, ви готові сісти за кермо. Якщо показники вище норми, залиште автомобіль.

Раніше ми писали про п’ять випадків, коли у водія можуть забрати права. Також повідомляли, які звичні продукти показують проміле під час перевірки на алкоголь.