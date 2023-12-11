Лайфхак: які звичні продукти показують проміле під час перевірки на алкоголь

Драгер може показати наявність алкоголю навіть, коли ви лише з'їли банальний бутерброд з ковбасою. Фото: autostrike.com.ua

Проміле на алкотестері показують будь-які харчові продукти та медичні препарати, отримані в результаті процесу бродіння, або при виробництві яких використовується алкоголь. Тому інколи трапляються так, що водій може отримати протокол за ст. 130 КУпАП навіть тоді, коли він взагалі не вживав спиртного.

Про це написав "Ти ж юрист".

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Будь-які спиртовмісні медичні препарати (спреї для горла, корвалол, валеріанка тощо) можуть показати від 0,1 до 0,5 проміле. Безалкогольне пиво — від 0,1 до 0,4 проміле. Кефір, йогурт, кумис — до 0,6 проміле в крові. Шоколадні цукерки, ромова баба, інша випічка — сьогодні для м’якості їх обробляють спиртовмісними рідинами, які можуть показати від 0,1 до 0,3 проміле. Деякі фрукти та соки. Апельсин — до 0,2 проміле, банан — до 0,22 проміле, апельсиновий сік — до 0,3 проміле. Чорний хліб з маслом та сирокопченою ковбасою — до 0,2 проміле.

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