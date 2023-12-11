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Лайфхак — какие привычные продукты показывают промилле во время проверки на алкоголь

11 декабря 2023 11:19
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Лайфхак: какие привычные продукты показывают промилле во время проверки на алкоголь
Драгер может показать наличие алкоголя даже когда вы только съели банальный бутерброд с колбасой. Фото: autostrike.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Промилле на алкотестере показывают любые пищевые продукты и медицинские препараты, полученные в результате брожения, или при производстве которых используется алкоголь. Поэтому иногда случается так, что водитель может получить протокол по ст. 130 КУоАП даже тогда, когда он вообще не употреблял спиртного.

Об этом написал "Ты же юрист".

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Юристы не рекомендуют перед путешествием за рулем употреблять следующие продукты.

  1. Любые спиртосодержащие медицинские препараты (спреи для горла, корвалол, валерьянка и т.п.) могут показать от 0,1 до 0,5 промилле.
  2. Безалкогольное пиво — от 0,1 до 0,4 промилле.
  3. Кефир, йогурт, кумыс — до 0,6 промилле.
  4. Шоколадные конфеты, ромовая баба, другая выпечка — сегодня для мягкости их обрабатывают спиртосодержащими жидкостями, которые могут показать от 0,1 до 0,3 промилле.
  5. Некоторые фрукты и соки. Апельсин — до 0,2 промилле, банан — до 0,22 промилле, апельсиновый сок — до 0,3 промилле.
  6. Черный хлеб с маслом и сырокопченой колбасой — до 0,2 промилле.

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