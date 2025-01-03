Как водителю быстро протрезветь после праздников — полезные советы

Трезвый водитель. Фото: freepik.com

Праздничные дни часто сопровождаются весельем, громкими вечеринками и употреблением алкоголя. Важно помнить, что возвращение за руль после выходных требует пристального внимания к своему состоянию.

Как быстро протрезветь и подготовиться к безопасному вождению.

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Время отрезвляет

Алкоголь станет меньшей опасностью для способности управлять только со временем. Общее правило: у среднестатистического мужчины весом в 80 кг за час выводится примерно 0,1 промилле этанола. Если остались сомнения, лучше дождаться, пока будете полностью трезвым.

Пейте воду

Гидратация важна для ускорения метаболизма алкоголя. Пейте много воды, чтобы компенсировать потери жидкости во время праздников. Чистую воду или изотонические напитки можно употреблять для поддержания нормального уровня гидратации.

Правильная еда

Употребляйте легкоусвояемые продукты, богатые клетчаткой. Фрукты, овощи и качественные белки (например, яйца или курица) могут стать хорошим вариантом. Избегайте жирных и тяжелых блюд, так как они могут замедлить процесс пищеварения.

Физическая активность

Прогулка на свежем воздухе может помочь активизировать метаболизм. Не пытайтесь заниматься интенсивными упражнениями, но кратковременная активность может улучшить общее самочувствие.

Избегайте быстрых решений

Не поддавайтесь мифам о быстром отрезвлении: чашечка кофе, душ или употребление энергетических напитков не ускоряют процесс выведения алкоголя из организма. Они могут создать иллюзию бодрости, но реальность будет оставаться неизменной.

Используйте алкотестер

Чтобы убедиться в трезвости, используйте алкотестер, который поможет измерить уровень алкоголя в крови. Если прибор показывает нулевой результат, вы готовы сесть за руль. Если показатели выше нормы, оставьте автомобиль.

Ранее мы писали о пяти случаях, когда у водителя могут забрать права. Также сообщалось, какие привычные продукты показывают промилле при проверке на алкоголь.