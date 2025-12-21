Відео
Взимку цю функцію в авто слід вимкнути негайно

Взимку цю функцію в авто слід вимкнути негайно

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 10:45
Яку функцію в авто взимку слід вимкнути негайно
Чистка лобового скла взимку. Фото: thesun.co.uk

Функція автоматичного ввімкнення склоочисників в сучасних автомобілях, що базується на роботі датчика дощу, вважається зручною опцією, яка підвищує комфорт керування. Проте в зимових умовах експлуатації цей режим стає причиною значних технічних проблем. Головна небезпека полягає у раптовій спробі системи привести двірники в рух за несприятливих погодних обставин.

Про це написав Auto Swiat.

Що може трапитися

Технічні ризики зумовлені фізичним примерзанням гумових щіток до лобового скла під час стоянки. Коли перемикач двірників залишається у положенні Auto, датчик може розпізнати сніг або кригу як опади одразу після ввімкнення запалювання.

У такому разі механізм намагається зрушити заблоковані двірники з місця. Опір льоду створює критичне навантаження на систему, що часто призводить до перегорання запобіжників або виходу з ладу електродвигуна склоочисників.

Крім ризику поломки моторчика, автоматична активація замерзлих двірників неминуче пошкоджує самі щітки. Гострі краї льоду на склі розривають тендітну гумову крайку, що робить подальшу роботу склоочисників неефективною. Також існує ймовірність пошкодження механічних важелів (трапеції двірників), які не розраховані на подолання такого сильного супротиву.

Що робити

Для запобігання пошкодженням рекомендується дотримуватися певних правил експлуатації:

  • повністю вимикати автоматичний режим склоочисників перед тим, як залишити автомобіль на паркувальному майданчику;
  • перед початком поїздки ретельно очищати лобове скло від снігу та криги вручну;
  • перевіряти, чи вільно рухаються щітки, перш ніж активувати систему очищення.

Використання автоматики є безпечним лише після того, як салон автомобіля та поверхня лобового скла достатньо прогріються, а лід повністю розтане. Дотримання цих простих заходів допоможе уникнути передчасного зносу деталей та зберегти працездатність електроніки в зимовий сезон.

ремонт авто сніг зима дощ поради автомобіль скло
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
