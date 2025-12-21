Видео
Видео

Зимой эту функцию в авто следует отключить немедленно

Дата публикации 21 декабря 2025 10:45
Какую функцию в авто зимой следует отключить немедленно
Чистка лобового стекла зимой. Фото: thesun.co.uk

Функция автоматического включения стеклоочистителей в современных автомобилях, основанная на работе датчика дождя, считается удобной опцией, которая повышает комфорт вождения. Однако в зимних условиях эксплуатации этот режим становится причиной значительных технических проблем. Главная опасность заключается во внезапной попытке системы привести дворники в движение при неблагоприятных погодных обстоятельствах.

Об этом написал Auto Swiat.

Что может случиться

Технические риски обусловлены физическим примерзанием резиновых щеток к лобовому стеклу во время стоянки. Когда переключатель дворников остается в положении Auto, датчик может распознать снег или лед как осадки сразу после включения зажигания.

В таком случае механизм пытается сдвинуть заблокированные дворники с места. Сопротивление льда создает критическую нагрузку на систему, что часто приводит к перегоранию предохранителей или выходу из строя электродвигателя стеклоочистителей.

Помимо риска поломки моторчика, автоматическая активация замерзших дворников неизбежно повреждает сами щетки. Острые края льда на стекле разрывают хрупкую резиновую кромку, что делает дальнейшую работу стеклоочистителей неэффективной. Также существует вероятность повреждения механических рычагов (трапеции дворников), которые не рассчитаны на преодоление такого сильного сопротивления.

Что делать

Для предотвращения повреждений рекомендуется придерживаться определенных правил эксплуатации:

  • полностью выключать автоматический режим стеклоочистителей перед тем, как оставить автомобиль на парковочной площадке;
  • перед началом поездки тщательно очищать лобовое стекло от снега и наледи вручную;
  • проверять, свободно ли двигаются щетки, прежде чем активировать систему очистки.

Использование автоматики является безопасным только после того, как салон автомобиля и поверхность лобового стекла достаточно прогреются, а лед полностью растает. Соблюдение этих простых мер поможет избежать преждевременного износа деталей и сохранить работоспособность электроники в зимний сезон.

ремонт авто снег зима дождь советы автомобиль стекло
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
