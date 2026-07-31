Плюси та мінуси сімейного кросовера Mitsubishi Outlander з пробігом

Mitsubishi Outlander 2013 року. Фото: netcarshow.com

Японський кросовер Mitsubishi Outlander третього покоління (2012–2020), залишається практичним вибором для великої родини. На відміну від дорожчих конкурентів, модель пропонує перевірені технічні рішення, просторий салон та низькі витрати на обслуговування. При довжині кузова 4695 мм автомобіль випереджає багатьох суперників у класі, що дозволило інженерам встановити третій ряд сидінь.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Салон та мотори

Базовий автомобіль пропонує ергономічний та простий інтер'єр з високим рівнем оснащення, де стандартно є автоматичний клімат-контроль та круїз-контроль. Об'єм багажника становить 550 л у звичайних версіях та 463 л у гібридній модифікації, а при складеному задньому ряді простір зростає до 1602 л. Третій ряд сидінь підходить переважно для перевезення дітей, проте значно розширює функціонал авто.

Найбільш надійним вибором на вторинному ринку є атмосферний бензиновий мотор 2.0 MIVEC потужністю 150 к.с. зі змінними фазами газорозподілу. Популярна плагін-гібридна версія 2.0 PHEV має системну потужність від 163 до 203 к.с., а оновлена 2.4 PHEV видає 224 к.с. Завдяки батареї місткістю до 13,9 кВт-год гібрид здатний проїхати до 50 км виключно на електротязі. Дизельний варіант 2.2 Di-D на 150 к.с. відрізняється гарною динамікою, проте вимагає дорогих деталей при ремонті.

Трансмісія та підвіска

У бензинових версіях використовується безступеневий варіатор CVT, який вимагає заміни оливи кожні 60 000 км. У гібридних модифікаціях завдяки допомозі двох електромоторів трансмісія працює набагато тихіше та забезпечує справжній повний привід. Помірне натискання на педаль газу в гібриді дозволяє отримати витрату менш як 4 л/100 км у місті.

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Ходова частина з підвіскою McPherson спереду та багатоважільною схемою ззаду налаштована на комфортне подолання нерівностей. Модель чудово протистоїть корозії, а основними витратними матеріалами є деталі передньої підвіски та гальмівні диски. Купівля цього автомобіля стане практичним рішенням для сімейних водіїв, які шукають надійний транспорт без переплати за престиж.

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