Компанія Volvo оголосила про масові скорочення

Електромобіль Volvo. Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Компанія Volvo Car AB оголосила про плани скоротити близько 3 000 працівників, що становить приблизно 7% від загальної чисельності персоналу. Таке рішення там прийняли для зниження витрат та стабілізацію фінансових показників через зниження попиту та зростання витрат.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно із заявою компанії, реструктуризація торкнеться як штатних працівників, так і консультантів — зокрема, 1 200 працівників у Швеції, а також 1 000 консультантів, переважно з цієї ж країни. Решта скорочень припаде на інші міжнародні ринки.

Зекономлені кошти від звільнення працівників Volvo спрямує на реструктуризацію у розмірі 1,5 мільярда шведських крон (близько 140 мільйонів доларів США), що позначиться на фінансових результатах компанії у другому кварталі 2025 року.

Скорочення є лише частиною більш масштабної програми, яку ініціював генеральний директор компанії. Програма вартістю 18 мільярдів крон передбачає скорочення витрат на персонал, матеріали та інвестиції. Це рішення було ухвалене після того, як компанія зафіксувала падіння операційного прибутку в першому кварталі на 60%.

Водночас гендиректор Volvo спростував чутки, що розробку продукції перенесуть до Китаю. За його словами, компанія лише прагне підвищити адаптивність до локальних ринків, надаючи регіонам у США та Китаї більше автономії.

Востаннє компанія робила скорочення у 2023 році. Тоді скоротили 1300 працівників у Швеції, з яких остаточно звільнили близько 700.

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