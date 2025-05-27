Компания Volvo объявила о массовых сокращениях

Электромобиль Volvo. Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Компания Volvo Car AB объявила о планах сократить около 3 000 работников, что составляет примерно 7% от общей численности персонала. Такое решение там приняли для снижения расходов и стабилизации финансовых показателей из-за снижения спроса и роста расходов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно заявлению компании, реструктуризация коснется как штатных работников, так и консультантов — в частности, 1 200 работников в Швеции, а также 1 000 консультантов, преимущественно из этой же страны. Остальные сокращения придутся на другие международные рынки.

Сэкономленные средства от увольнения работников Volvo направит на реструктуризацию в размере 1,5 миллиарда шведских крон (около 140 миллионов долларов США), что скажется на финансовых результатах компании во втором квартале 2025 года.

Сокращение является лишь частью более масштабной программы, которую инициировал генеральный директор компании. Программа стоимостью 18 миллиардов крон предусматривает сокращение расходов на персонал, материалы и инвестиции. Это решение было принято после того, как компания зафиксировала падение операционной прибыли в первом квартале на 60%.

В то же время гендиректор Volvo опроверг слухи, что разработку продукции перенесут в Китай. По его словам, компания лишь стремится повысить адаптивность к локальным рынкам, предоставляя регионам в США и Китае больше автономии.

Последний раз компания делала сокращения в 2023 году. Тогда сократили 1300 работников в Швеции, из которых окончательно уволили около 700.

Напомним, тем временем компания Ford вернет на рынок популярную модель авто, но в новом формате.

Между тем компания Tesla стремительно теряет популярность в Европе. Оказалось, там уже новый фаворит среди электрокаров.