П'ять поганих звичок водіїв, які передчасно псують механічну коробку передач

Механічна коробка передач. Фото: dubizzle.com

Можна щоденно псувати власний автомобіль, навіть не замислюючись про трагічні обсяги шкоди. Зокрема занапастити механічну коробку передач не так складно, як здається водіям, що вважають її не вбиваною.

Про це написав Dexpens.

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Неправильний вижим зчеплення

При не вижатому до кінця зчепленні водій чує неприємний скрегіт. Так само шкідливо занадто довго тримати зчеплення. В обох випадках страждають фрикційні диски, адже за таких умов експлуатації їхній знос значно прискорюється.

Неправильне перемикання передачі

Спроба перемикнути передачу вниз при середніх оборотах двигуна призводить до того, що мотор розкручується сильніше. Якщо повторювати цю помилку з разу в раз, це призведе до порушення всіх граничних значень для конкретної передачі. А отже, прискориться знос не лише коробки, а ще й двигуна.

Включення реверсу до зупинки

Задній хід в МКПП можна перемикати лише при неактивному валі й повністю зупинених задніх колесах. Спроба перемкнутися раніше призводить до удару, який сильно зношує рухомі частини трансмісії.

Перемикання передач ривком

Різке перемикання передачі закінчується ривком. Це особливо небезпечне для механіки, адже в ній відсутні гідравлічні механізми для підстрахування.

Зупинка з витиснутим зчепленням

Чим довше розімкнуте зчеплення автомобіля, тим швидше та сильніше збільшується навантаження на трансмісію. Дуже погана ідея регулярно тримати педаль зчеплення вичавленою на світлофорі, адже це призводить до передчасного ламання усієї системи.

Раніше ми писали, якій коробці передач — автоматичній чи механічній — віддати перевагу. Також експерти розповіли, чому не варто купляти вживане авто з механічною коробкою передач.