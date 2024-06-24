Пять плохих привычек водителей, которые преждевременно портят механическую коробку передач

Водителей предупредили о пяти плохих привычках, ломающих механическую коробку передач
Можно ежедневно портить собственный автомобиль, даже не задумываясь о трагических объемах ущерба. В частности, погубить механическую коробку передач не так сложно, как кажется водителям, считающим ее неубиваемой.
Об этом написал Dexpens.
Неправильный выжим сцепления
При не выжатом до конца сцеплении водитель слышит неприятный скрежет. Также вредно слишком долго удерживать сцепление. В обоих случаях страдают фрикционные диски, ведь в таких условиях эксплуатации их износ значительно ускоряется.
Неправильное переключение передачи
Попытка переключить передачу вниз при средних оборотах двигателя приводит к тому, что мотор раскручивается посильнее. Если повторять эту ошибку каждый раз, это приведет к нарушению всех предельных значений для конкретной передачи. А значит, ускорится износ не только коробки, но и двигателя.
Включение реверса до остановки
Задний ход в МКПП можно переключать только при неактивном валу и полностью остановленных задних колесах. Попытка переключиться ранее приводит к удару, сильно изнашивающему подвижные части трансмиссии.
Переключение передач рывком
Резкое переключение передачи заканчивается рывком. Это особенно опасно для механики, ведь в ней отсутствуют гидравлические механизмы для подстраховки.
Остановка с выжатым сцеплением
Чем дольше разомкнуто сцепление автомобиля, тем быстрее и сильнее увеличивается нагрузка на трансмиссию. Очень плохая идея регулярно держать педаль сцепления выжатой на светофоре, ведь это приводит к преждевременной ломке всей системы.
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