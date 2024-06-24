Пять плохих привычек водителей, которые преждевременно портят механическую коробку передач

Механическая коробка. Фото: dubizzle.com

Можно ежедневно портить собственный автомобиль, даже не задумываясь о трагических объемах ущерба. В частности, погубить механическую коробку передач не так сложно, как кажется водителям, считающим ее неубиваемой.

Об этом написал Dexpens.

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Неправильный выжим сцепления

При не выжатом до конца сцеплении водитель слышит неприятный скрежет. Также вредно слишком долго удерживать сцепление. В обоих случаях страдают фрикционные диски, ведь в таких условиях эксплуатации их износ значительно ускоряется.

Неправильное переключение передачи

Попытка переключить передачу вниз при средних оборотах двигателя приводит к тому, что мотор раскручивается посильнее. Если повторять эту ошибку каждый раз, это приведет к нарушению всех предельных значений для конкретной передачи. А значит, ускорится износ не только коробки, но и двигателя.

Включение реверса до остановки

Задний ход в МКПП можно переключать только при неактивном валу и полностью остановленных задних колесах. Попытка переключиться ранее приводит к удару, сильно изнашивающему подвижные части трансмиссии.

Переключение передач рывком

Резкое переключение передачи заканчивается рывком. Это особенно опасно для механики, ведь в ней отсутствуют гидравлические механизмы для подстраховки.

Остановка с выжатым сцеплением

Чем дольше разомкнуто сцепление автомобиля, тем быстрее и сильнее увеличивается нагрузка на трансмиссию. Очень плохая идея регулярно держать педаль сцепления выжатой на светофоре, ведь это приводит к преждевременной ломке всей системы.

Ранее мы писали, какой коробке передач — автоматической или механической — отдать предпочтение. Также эксперты рассказали, почему не стоит покупать подержанное авто с механической коробкой передач.