Водії даремно ігнорують цей звук після заміни моторної оливи

Водії прислуховуються до дивних звуків. Колаж: Новини.LIVE

Поява нетипового шуму у двигуні після планової заміни моторної оливи має серйозно налякати власників автомобілів. Машина, яка раніше працювала повністю тихо, раптово починає видавати металеві звуки або характерне швидке тикання. Багато водіїв легковажно ігнорують цей симптом, вважаючи його тимчасовим явищем після візиту на сервіс. Проте подібна неуважність може призвести до швидкого заклинювання силового агрегату та дорогого ремонту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

Помилки сервісу

Однією з найпоширеніших причин виникнення шуму є неправильний рівень свіжого мастила в системі. Занадто мала кількість оливи призводить до підвищеного тертя між рухомими деталями та появи чіткого металевого стукоту під капотом. Водночас надмірний об'єм рідини є не менш небезпечним, позаяк викликає спінювання речовини та різко погіршує захисні властивості змащення.

Велике значення для стабільного тиску має також стан масляного фільтра. Забитий або неякісний фільтрувальний елемент суттєво обмежує прохідність рідини до критично важливих вузлів двигуна. Це часто проявляється голосним гуркотом одразу після запуску автомобіля. Намагання зекономити на заміні фільтра призводить до прискореного зносу всього рухомого механізму.

Ознаки катастрофи

Не кожне легке постукування після відвідин майстерні вказує на серйозне пошкодження. Зміна бренду або в'язкості продукту може викликати короткочасний шум через адаптацію гідрокомпенсаторів до нових умов роботи. Зазвичай такі симптоми зникають самі по собі після кількох прогрівів та коротких поїздок. Якщо ж сторонній звук не зникає протягом кількох днів, зволікати з повторним візитом до автосервісу не можна.

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Найбільш критичною причиною гучного стукоту після сервісних процедур є раптовий вихід з ладу масляної помпи. Коли цей вузол перестає тримати потрібний тиск, свіжа олива не надходить до деталей, що викликає моментальний перегрів та провертання вкладишів. Слабкий початковий шум здатний за кілька хвилин перетворитися на масштабне руйнування всього блока. Тому при загорянні червоного індикатора тиску мастила на панелі слід негайно вимкнути запалювання та викликати евакуатор.

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з двигуном авто, коли падає рівень моторної оливи. Поява індикатора помилки двигуна Check Engine на панелі приладів разом зі стрімким зникненням мастила є сигналом про серйозну технічну несправність.

Також читайте, які помилки водіїв при заміні моторної оливи руйнують двигун. Дотримання рекомендацій експертів допомагає уникнути передчасного складних поломок двигуна.