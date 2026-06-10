Водители напрасно игнорируют этот звук после замены моторного масла

Водители прислушиваются к странным звукам. Коллаж: Новини.LIVE

Появление нетипичного шума в двигателе после плановой замены моторного масла должно серьезно напугать владельцев автомобилей. Машина, которая раньше работала полностью тихо, внезапно начинает издавать металлические звуки или характерное быстрое тиканье. Многие водители легкомысленно игнорируют этот симптом, считая его временным явлением после визита на сервис. Однако подобная невнимательность может привести к быстрому заклиниванию силового агрегата и дорогостоящему ремонту.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

Ошибки сервиса

Одной из самых распространенных причин возникновения шума является неправильный уровень свежего масла в системе. Слишком малое количество масла приводит к повышенному трению между подвижными деталями и появлению четкого металлического стука под капотом. В то же время чрезмерный объем жидкости не менее опасен, поскольку вызывает вспенивание вещества и резко ухудшает защитные свойства смазки.

Большое значение для стабильного давления имеет также состояние масляного фильтра. Забитый или некачественный фильтрующий элемент существенно ограничивает проходимость жидкости к критически важным узлам двигателя. Это часто проявляется громким грохотом сразу после запуска автомобиля. Попытка сэкономить на замене фильтра приводит к ускоренному износу всего движущегося механизма.

Признаки катастрофы

Не каждое легкое постукивание после посещения мастерской указывает на серьезное повреждение. Смена бренда или вязкости продукта может вызвать кратковременный шум из-за адаптации гидрокомпенсаторов к новым условиям работы. Обычно такие симптомы исчезают сами по себе после нескольких прогревов и коротких поездок. Если посторонний звук не исчезает в течение нескольких дней, медлить с повторным визитом в автосервис нельзя.

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Наиболее критичной причиной громкого стука после сервисных процедур является внезапный выход из строя масляного насоса. Когда этот узел перестает держать нужное давление, свежее масло не поступает к деталям, что вызывает моментальный перегрев и проворачивание вкладышей. Слабый начальный шум способен за несколько минут превратиться в масштабное разрушение всего блока. Поэтому при загорании красного индикатора давления масла на панели следует немедленно выключить зажигание и вызвать эвакуатор.

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с двигателем авто, когда падает уровень моторного масла. Появление индикатора ошибки двигателя Check Engine на панели приборов вместе со стремительным исчезновением масла является сигналом о серьезной технической неисправности.

Также читайте, какие ошибки водителей при замене моторного масла разрушают двигатель. Соблюдение рекомендаций экспертов помогает избежать преждевременного сложных поломок двигателя.