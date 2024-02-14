Тест з ПДП: оберіть варіант повернутися на парковку, не порушивши правила

Як заїхати на парковку? Малюнок: "За! Правилами".

Авто випадково проїхало поворот на місце для стоянки, і тепер йому запропоновано два варіанти повернутися. За якою траєкторією дозволяється їхати водієві сірого автомобіля?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Траєкторія А проходить поруч з двома знаками, що попереджають про наближення до залізничного переїзду.

Знак 1.28 "Залізничний переїзд без шлагбаума".

Знак 1.31.4 "Наближення до залізничного переїзду".

Останній знак поза населеними пунктами встановлюється на відстані 150-300 м до самого переїзду.

Розворот — це небезпечний маневр, і пункт 10.7 ПДР забороняє його безпосередньо на залізничних переїздах. Але в зображеній ситуації до переїзду ще далеченько. Тобто розворот за траєкторією А не заборонений.

Траєкторія Б включає заїзд на парковку з використанням руху заднім ходом. Пункт 10.10 ПДР забороняє такий маневр на перехресті. Але заїзд та виїзд з парковки — це не перехрестя, а прилегла до дороги територія. Тобто траєкторія Б теж не заборонена.

Правильна відповідь №3

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