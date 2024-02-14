Тест з ПДП: оберіть варіант повернутися на парковку, не порушивши правила

Водій прозівав поворот — як повернутися, не порушивши правил
Авто випадково проїхало поворот на місце для стоянки, і тепер йому запропоновано два варіанти повернутися. За якою траєкторією дозволяється їхати водієві сірого автомобіля?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- За траєкторією А.
- За траєкторією Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Траєкторія А проходить поруч з двома знаками, що попереджають про наближення до залізничного переїзду.
Знак 1.28 "Залізничний переїзд без шлагбаума".
Знак 1.31.4 "Наближення до залізничного переїзду".
Останній знак поза населеними пунктами встановлюється на відстані 150-300 м до самого переїзду.
Розворот — це небезпечний маневр, і пункт 10.7 ПДР забороняє його безпосередньо на залізничних переїздах. Але в зображеній ситуації до переїзду ще далеченько. Тобто розворот за траєкторією А не заборонений.
Траєкторія Б включає заїзд на парковку з використанням руху заднім ходом. Пункт 10.10 ПДР забороняє такий маневр на перехресті. Але заїзд та виїзд з парковки — це не перехрестя, а прилегла до дороги територія. Тобто траєкторія Б теж не заборонена.
Правильна відповідь №3
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