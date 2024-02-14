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Водій прозівав поворот — як повернутися, не порушивши правил

14 лютого 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДП: оберіть варіант повернутися на парковку, не порушивши правила
Як заїхати на парковку? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Авто випадково проїхало поворот на місце для стоянки, і тепер йому запропоновано два варіанти повернутися. За якою траєкторією дозволяється їхати водієві сірого автомобіля?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. За траєкторією А.
  2. За траєкторією Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Траєкторія А проходить поруч з двома знаками, що попереджають про наближення до залізничного переїзду.

Знак 1.28 "Залізничний переїзд без шлагбаума".

Водій прозівав поворот — як повернутися не порушивши правил - фото 1

Знак 1.31.4 "Наближення до залізничного переїзду".

Водій прозівав поворот — як повернутися не порушивши правил - фото 2

Останній знак поза населеними пунктами встановлюється на відстані 150-300 м до самого переїзду.

Розворот — це небезпечний маневр, і пункт 10.7 ПДР забороняє його безпосередньо на залізничних переїздах. Але в зображеній ситуації до переїзду ще далеченько. Тобто розворот за траєкторією А не заборонений.

Траєкторія Б включає заїзд на парковку з використанням руху заднім ходом. Пункт 10.10 ПДР забороняє такий маневр на перехресті. Але заїзд та виїзд з парковки — це не перехрестя, а прилегла до дороги територія. Тобто траєкторія Б теж не заборонена.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР про правила розвороту — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
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