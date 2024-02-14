Тест по ПДП: выберите вариант вернуться на парковку, не нарушив правила

Как заехать на парковку? Рисунок: "За! Правилами".

Автомобиль случайно проехал поворот на место для стоянки и теперь ему предложено два варианта вернуться. По какой траектории разрешается ехать водителю серого автомобиля?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Траектория А проходит рядом с двумя знаками, предупреждающими о приближении к железнодорожному переезду.

Знак 1.28 "Железнодорожный переезд без шлагбаума".

Знак 1.31.4 "Приближение к железнодорожному переезду".

Последний знак вне населенных пунктов устанавливается на расстоянии 150-300 м до самого переезда.

Разворот — это опасный маневр, и пункт 10.7 ПДД запрещает его непосредственно на железнодорожных переездах. Но в изображенной ситуации до переезда еще далеко. То есть разворот по траектории А не запрещен.

Траектория Б включает в себя заезд на парковку с использованием движения задним ходом. Пункт 10.10 ПДД запрещает такой маневр на перекрестке. Но заезд и выезд с парковки — это не перекресток, а прилегающая к дороге территория. То есть, траектория Б тоже не запрещена.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД о правилах разворота — здесь и здесь.