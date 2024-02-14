Тест по ПДП: выберите вариант вернуться на парковку, не нарушив правила

Водитель прозевал поворот — как вернуться, не нарушив правила
Автомобиль случайно проехал поворот на место для стоянки и теперь ему предложено два варианта вернуться. По какой траектории разрешается ехать водителю серого автомобиля?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- По траектории А.
- По траектории Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Траектория А проходит рядом с двумя знаками, предупреждающими о приближении к железнодорожному переезду.
Знак 1.28 "Железнодорожный переезд без шлагбаума".
Знак 1.31.4 "Приближение к железнодорожному переезду".
Последний знак вне населенных пунктов устанавливается на расстоянии 150-300 м до самого переезда.
Разворот — это опасный маневр, и пункт 10.7 ПДД запрещает его непосредственно на железнодорожных переездах. Но в изображенной ситуации до переезда еще далеко. То есть разворот по траектории А не запрещен.
Траектория Б включает в себя заезд на парковку с использованием движения задним ходом. Пункт 10.10 ПДД запрещает такой маневр на перекрестке. Но заезд и выезд с парковки — это не перекресток, а прилегающая к дороге территория. То есть, траектория Б тоже не запрещена.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД о правилах разворота — здесь и здесь.
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