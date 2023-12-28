Тест по ПДД: как развернуться, не нарушить правила и не получить штраф

Какая траектория разрешена? Рисунок: "Украина за рулем".

Задача по теме начало движения и изменение его направления. По какой траектории водитель красного автомобиля может совершить разворот?

Задание предложила "Украина за рулем".

Читайте также:

Варианты ответа

По любой. Только А. Лишь Б. Ни по одной из траекторий.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке водитель красного автомобиля намерен совершить разворот. Перед перекрестками мы видим два знака.

2.1 "Дать дорогу", которая означает, что водитель должен дать дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге.

5.10.2 "Выезд на дорогу с полосой для движения маршрутных транспортных средств", обозначающий выезд на дорогу, где движение транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам, осуществляется по специально выделенной полосе.

Ни один из этих знаков не запрещает водителю красного автомобиля развернуться на перекрестке. Также никакие правила в указанной ситуации не регламентируют, по какой траектории водитель может его выполнить.

Главное условие знака 2.1 "Дать дорогу" — водитель красного авто должен пропустить все транспортные средства, двигающиеся по главной дороге. В противном случае водителю грозит штраф в 425 грн (по ч. 2 ст. 122 КУоАП).

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали две задачи по правилам расположения автомобилей на дороге — здесь и здесь.