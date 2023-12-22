Тест по ПДД: должен ли водитель ждать, пока исчезнет пробка на поперечном направлении

Что должен делать водитель синего автомобиля? Рисунок: "Украина за рулем".

Типичная ситуация: на перекрестке образовалась пробка, и именно в это время для синего авто вспыхнул зеленый свет. Может ли оно начать движение или должно дождаться, пока машины освободят перекресток?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Может. Может, если водитель уверен, что машины освободят перекресток до окончания фазы зеленого сигнала. Не может.

Разбор задачи

Читаем п. 16.4 ПДД:

"Запрещается выезжать на любой перекресток, в частности при сигнале светофора, разрешающего движение, если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на перекрестке, что создаст препятствие для движения других транспортных средств и пешеходов".

Водители, остановившиеся в поперечном направлении, тоже нарушают этот запрет. Но это не может служить оправданием для синего автомобиля.

Следовательно, если водитель синей машины выедет на перекресток и не успеет его покинуть до включения зеленого сигнала в поперечном направлении, ему грозит штраф 510 грн (ч. 2 ст. 122 КУоАП).

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.