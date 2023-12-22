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Чи завжди ПДР дозволяють рухатися на зелений сигнал світлофора

22 грудня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: чи має водій чекати, коли зникне затор на поперечному напрямку
Що має робити водій синього автомобіля? Малюнок: "Україна за кермом".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Типова ситуація: на перехресті утворився затор, й саме в цей час для синього авто спалахнуло зелене світло. Чи може воно почати рух або має дочекатися, поки машини звільнять перехрестя?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

  1. Може.
  2. Може, якщо водій упевнений, що машини звільнять перехрестя до закінчення фази зеленого сигналу.
  3. Не може.

Розбір задачі

Читаємо п. 16.4 ПДР:

"Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, зокрема при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів".

Водії, які зупинилися в поперечному напрямку, теж порушують цю заборону. Але це не може служити виправданням для синього автомобіля.

Отже, якщо водій синьої машини виїде на перехрестя та не встигне його покинути до включення зеленого сигналу у поперечному напрямку, йому загрожує штраф 510 грн (ч. 2 ст. 122 КУпАП).

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з перетину перехрестя — тут і тут.

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