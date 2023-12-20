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Тест з ПДР — чи потрібно пропустити нахабного велосипедиста

20 грудня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: що має зробити водій, якщо велосипедист нахабно їде пішохідним переходом
Що робити з велосипедистом? Малюнок: "Україна за кермом".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з правил проїзду пішохідних переходів. Чи повинен поступитися дорогою водій автомобіля, коли навперейми йому по "зебрі" їде велосипедист?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

  1. Повинен
  2. Не повинен

Розбір задачі

Велосипедист неправий, перетинаючи проїзну частину пішохідним переходом, верхом на велосипеді, а не пішки. З цієї причини в нього немає пріоритету на переході.

Однак це не дає водієві автомобіля права продовжувати рух прямо, адже тим самим він створює небезпеку.

Читаємо п. 1.5 ПДР:

"Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків.

Особа, яка створила такі умови, зобов'язана негайно вжити заходів до забезпечення безпеки дорожнього руху на цій ділянці дороги та вжити всіх можливих заходів до усунення перешкод, а якщо це неможливо, попередити про них інших учасників дорожнього руху, повідомити підрозділ міліції, власника дороги або уповноважений ним орган".

І хоча адміністративної відповідальності за це порушення для водія не передбачено, у разі заподіяння шкоди здоров'ю чи життю велосипедиста можливе настання цивільної або кримінальної відповідальності.

Стосовно велосипедиста, то його рух по "зебрі" йде врозріз із самим визначенням пішохідного переходу.

Читаємо п. 1.10 ПДР:

"Пішохідний перехід — ділянка проїзної частини або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу".

Такі дії велосипедиста карається штрафом на суму 340 грн за ч. 2 ст. 127 КУпАП.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі з правил проїзду пішохідних переходів — тут і тут.

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