Тест по ПДД: что должен сделать водитель, если велосипедист нагло едет по пешеходному переходу

Что делать с велосипедистом? Рисунок: "Украина за рулем".

Задача по правилам проезда пешеходных переходов. Должен ли уступить дорогу водитель автомобиля, когда наперерез ему по "зебре" едет велосипедист?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Должен Не должен

Разбор задачи

Велосипедист неправ, пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, верхом на велосипеде, а не пешком. По этой причине у него нет приоритета на переходе.

Однако это не дает водителю автомобиля право продолжать движение прямо, ведь тем самым он создает опасность.

Читаем п. 1.5 ПДД:

"Действия или бездействие участников дорожного движения и других лиц не должны создавать опасность или препятствие для движения, угрожать жизни или здоровью граждан, наносить материальный ущерб.

Лицо, создавшее такие условия, обязано немедленно принять меры к обеспечению безопасности дорожного движения на этом участке дороги и принять все возможные меры к устранению препятствий, а если это невозможно, предупредить о них других участников дорожного движения, сообщить подразделение милиции, владельца дороги или уполномоченный им орган.

И хотя административная ответственность за это нарушение для водителя не предусмотрена, в случае причинения вреда здоровью или жизни велосипедисту возможно наступление гражданской или уголовной ответственности.

Что касается велосипедиста, то его движение по "зебре" идет вразрез с самим определением пешеходного перехода.

Читаем п. 1.10 ПДД:

"Пешеходный переход — участок проезжей части или инженерное сооружение, предназначенное для движения пешеходов через дорогу".

Такие действия велосипедиста караются штрафом на сумму 340 грн по ч. 2 ст. 127 КУоАП.

Правильный ответ №1

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