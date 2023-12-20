Тест по ПДД: что должен сделать водитель, если велосипедист нагло едет по пешеходному переходу

Тест по ПДД — нужно ли пропустить наглого велосипедиста
Задача по правилам проезда пешеходных переходов. Должен ли уступить дорогу водитель автомобиля, когда наперерез ему по "зебре" едет велосипедист?
Задание предложила "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Должен
- Не должен
Разбор задачи
Велосипедист неправ, пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, верхом на велосипеде, а не пешком. По этой причине у него нет приоритета на переходе.
Однако это не дает водителю автомобиля право продолжать движение прямо, ведь тем самым он создает опасность.
Читаем п. 1.5 ПДД:
"Действия или бездействие участников дорожного движения и других лиц не должны создавать опасность или препятствие для движения, угрожать жизни или здоровью граждан, наносить материальный ущерб.
Лицо, создавшее такие условия, обязано немедленно принять меры к обеспечению безопасности дорожного движения на этом участке дороги и принять все возможные меры к устранению препятствий, а если это невозможно, предупредить о них других участников дорожного движения, сообщить подразделение милиции, владельца дороги или уполномоченный им орган.
И хотя административная ответственность за это нарушение для водителя не предусмотрена, в случае причинения вреда здоровью или жизни велосипедисту возможно наступление гражданской или уголовной ответственности.
Что касается велосипедиста, то его движение по "зебре" идет вразрез с самим определением пешеходного перехода.
Читаем п. 1.10 ПДД:
"Пешеходный переход — участок проезжей части или инженерное сооружение, предназначенное для движения пешеходов через дорогу".
Такие действия велосипедиста караются штрафом на сумму 340 грн по ч. 2 ст. 127 КУоАП.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали задачи по правилам проезда пешеходных переходов — здесь и здесь.
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