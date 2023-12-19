Тест по ПДД: какую ошибку допустит водитель, когда остановится в одном из этих мест

Где разрешена остановка? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме остановка и стоянка автомобилей. В каком месте из предложенных водителю серого авто разрешена остановка?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только в месте А. В местах Б и В. Только в месте В. В местах А и В. Все места запрещены.

Разбор задачи

Серый автомобиль находится на дороге с односторонним движением, о чем свидетельствует дорожный знак 5.5 "Дорога с односторонним движением".

На таких дорогах остановку можно совершить, как слева, так и справа.

Но также видно, что все предлагаемые места находятся у пешеходного перехода. Читаем п. 15.9 ПДД.

"Остановка запрещается:

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях (кроме случаев, обусловленных пунктом 15.8 настоящих Правил);

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении;

на перекрестках и ближе 10 м от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода, за исключением остановки для предпочтения в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;

ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст помехи работающим технологическим транспортным средствам;

в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;

в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;

ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда".

Следовательно, среди мест, где запрещена остановка транспортных средств, отмечены и пешеходный переход, а также место ближе 10 м от пешеходного перехода.

Очевидно, что все изображенные на рисунке места находятся ближе чем в 10 м от "зебры".

Правильный ответ №5

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