Тест по ПДД: какую ошибку допустит водитель, когда остановится в одном из этих мест

Тест по ПДД — только опытные водители справятся с этой задачей
Задача по теме остановка и стоянка автомобилей. В каком месте из предложенных водителю серого авто разрешена остановка?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только в месте А.
- В местах Б и В.
- Только в месте В.
- В местах А и В.
- Все места запрещены.
Разбор задачи
Серый автомобиль находится на дороге с односторонним движением, о чем свидетельствует дорожный знак 5.5 "Дорога с односторонним движением".
На таких дорогах остановку можно совершить, как слева, так и справа.
Но также видно, что все предлагаемые места находятся у пешеходного перехода. Читаем п. 15.9 ПДД.
"Остановка запрещается:
- на железнодорожных переездах;
- на трамвайных путях (кроме случаев, обусловленных пунктом 15.8 настоящих Правил);
- на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении;
- на перекрестках и ближе 10 м от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода, за исключением остановки для предпочтения в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;
- в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;
- ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
- ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст помехи работающим технологическим транспортным средствам;
- в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;
- в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;
- ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда".
Следовательно, среди мест, где запрещена остановка транспортных средств, отмечены и пешеходный переход, а также место ближе 10 м от пешеходного перехода.
Очевидно, что все изображенные на рисунке места находятся ближе чем в 10 м от "зебры".
Правильный ответ №5
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