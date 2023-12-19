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Тест з ПДР — лише досвідчені водії впораються з цією задачею

19 грудня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: яку помилку допустить водій, коли зупиниться в одному з цих місць
Де дозволена зупинка? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми зупинка та стоянка автомобілів. В якому місці з запропонованих водію сірого авто дозволена зупинка?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише в місці А.
  2. В місцях Б та В.
  3. Лише в місці В.
  4. В місцях А та В.
  5. Усі місця заборонені.

Розбір задачі

Сірий автомобіль знаходиться на дорозі з одностороннім рухом про що свідчить дорожній знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом".

На таких дорогах зупинку можна здійснити, як зліва, так і справа.

Але також видно, що всі запропоновані місця знаходяться біля пішохідного переходу. Читаємо п. 15.9 ПДР.

"Зупинка забороняється:

  • на залізничних переїздах;
  • на трамвайних коліях (крім випадків, обумовлених пунктом 15.8 цих Правил);
  • на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі;
  • на перехрестях та ближче 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга;
  • у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини та транспортним засобом, що зупинився, менше ніж 3 м;
  • ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;
  • ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють;
  • у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився;
  • у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки;
  • ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду".

Отже, серед місць, де заборонена зупинка транспортних засобів, зазначено й пішохідний перехід, а також місце ближче 10 м від пішохідного переходу.

Очевидно, що всі зображені на малюнку місця знаходяться ближче ніж за 10 м від "зебри".

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували цікаві задачі на тему зупинки та стоянки автомобіля — тут і тут.

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