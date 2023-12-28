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Як водієві правильно розгорнутися, щоб не отримати штраф

28 грудня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: як розгорнутися, не порушити правила та не отримати штраф
Яка траєкторія дозволена? Малюнок: "Україна за кермом".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. За якою траєкторією водій червоного автомобіля може здійснити розворот?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

  1. За будь-якою.
  2. Лише А.
  3. Лише Б.
  4. За жодною з траєкторій.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті водій червоного автомобіля має намір здійснити розворот. Перед перехрестями ми бачимо два знаки.

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2.1 "Дати дорогу", який означає, що  водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що під’їжджають до нерегульованого перехрестя по головній дорозі.

5.10.2 "Виїзд на дорогу зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів", який позначає виїзд на дорогу, де рух транспортних засобів, що рухаються встановленими маршрутами, здійснюється спеціально виділеною смугою.

Жоден з цих знаків не забороняє водієві червоного автомобіля розвернутися на перехресті. Також жодні правила у вказаній ситуації не регламентують, за якою саме траєкторією водій може його виконати.

Головна умова знаку 2.1 "Дати дорогу" — водій червоного авто повинен пропустити усі транспортні засоби, які рухаються головною дорогою. В іншому випадку водієві загрожує штраф у 425 грн (за ч. 2 ст. 122 КУпАП).

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували дві задачі з правил розташування автомобілів на дорозі — тут і тут.

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