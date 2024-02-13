Тест по ПДД: как водитель красного авто должен поступить по правилам

Какая траектория верна? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. По какой траектории разрешается повернуть налево водителю красного автомобиля?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

На перекрестке водитель намерен повернуть налево. Ему предлагаются две траектории.

Вариант А – это поворот из проезжей части для нерельсовых транспортных средств.

Вариант B – это поворот налево с предварительным выездом на трамвайный путь попутного направления, расположенный на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств.

Читаем п. 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18.

Во всех случаях не должно создаваться препятствий для движения трамвая".

На перекрестке нет никакого знака или разметки, устанавливающих другой порядок движения. Следовательно, повернуть в сложившейся ситуации нужно так, как это изображено траекторией Б.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали две задачи по правилам расположения автомобилей на дороге — здесь и здесь.