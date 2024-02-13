Тест з ПДР: як водій червоного авто має вчинити за правилами

Яка траєкторія правильна? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. За якою траєкторією дозволяється повернути ліворуч водієві червоного автомобіля?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

На перехресті водій має намір повернути ліворуч. Йому пропонуються дві траєкторії.

Варіант А — це поворот з проїзної частини для нерейкових транспортних засобів.

Варіант B — це поворот ліворуч з попереднім виїздом на трамвайну колію попутного напрямку, що розташоване на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів.

Читаємо п. 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18

В усіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая".

На перехресті немає жодного знаку або розмітки, що встановлювали б інший порядок руху. Отже, повернути у цій ситуації потрібно так, як це зображено траєкторією Б.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували дві задачі з правил розташування автомобілів на дорозі — тут і тут.