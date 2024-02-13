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Відповідь проста, але багато хто помиляється у цій задачі з ПДР

13 лютого 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: як водій червоного авто має вчинити за правилами
Яка траєкторія правильна? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. За якою траєкторією дозволяється повернути ліворуч водієві червоного автомобіля?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. За траєкторією А.
  2. За траєкторією Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

На перехресті водій має намір повернути ліворуч. Йому пропонуються дві траєкторії.

Варіант А — це поворот з проїзної частини для нерейкових транспортних засобів.

Варіант B — це поворот ліворуч з попереднім виїздом на трамвайну колію попутного напрямку, що розташоване на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів.

Читаємо п. 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18

В усіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая".

На перехресті немає жодного знаку або розмітки, що встановлювали б інший порядок руху. Отже, повернути у цій ситуації потрібно так, як це зображено траєкторією Б.
Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували дві задачі з правил розташування автомобілів на дорозі — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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