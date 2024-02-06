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Можуть заплутатися навіть досвідчені водії — як правильно розвернутися

6 лютого 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: лише грамотний водій обере правильну траєкторію розвороту
Яка траєкторія дозволена? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача про один з найнебезпечніших маневрів на дорозі — розворот. Який варіант траєкторії є дозволеним у зображеній ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Траєкторія А.
  2. Траєкторія Б.
  3. Обидва варіанти дозволені.
  4. Обидва варіанти заборонені.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля має намір розвернутися. Для цього йому пропонують два варіанти траєкторії. З'ясуємо, який з них є дозволеним.

Розвороту А відбувається поза перехрестям й жодних умов, що забороняли б водію його виконати, на малюнку не видно. Лінія розмітки переривчаста, й через неї можна розвернутися.

Здається, було б простіше виконати розворот на перехресті, як пропонує траєкторія Б. Та чи можна це зробити?

На перехресті встановлено знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено".

Знак встановлено на жовтому щиті, отже, він є тимчасовим, але тут важливо, що він не забороняє розворот.

Таким чином, у зображеній ситуації водій червоного автомобіля має законне право розвернутися по будь-який із запропонованих траєкторій.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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