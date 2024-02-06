Тест з ПДР: лише грамотний водій обере правильну траєкторію розвороту

Можуть заплутатися навіть досвідчені водії — як правильно розвернутися
Задача про один з найнебезпечніших маневрів на дорозі — розворот. Який варіант траєкторії є дозволеним у зображеній ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Траєкторія А.
- Траєкторія Б.
- Обидва варіанти дозволені.
- Обидва варіанти заборонені.
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля має намір розвернутися. Для цього йому пропонують два варіанти траєкторії. З'ясуємо, який з них є дозволеним.
Розвороту А відбувається поза перехрестям й жодних умов, що забороняли б водію його виконати, на малюнку не видно. Лінія розмітки переривчаста, й через неї можна розвернутися.
Здається, було б простіше виконати розворот на перехресті, як пропонує траєкторія Б. Та чи можна це зробити?
На перехресті встановлено знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено".
Знак встановлено на жовтому щиті, отже, він є тимчасовим, але тут важливо, що він не забороняє розворот.
Таким чином, у зображеній ситуації водій червоного автомобіля має законне право розвернутися по будь-який із запропонованих траєкторій.
Правильна відповідь №3
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