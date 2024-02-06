Тест з ПДР: лише грамотний водій обере правильну траєкторію розвороту

Яка траєкторія дозволена? Малюнок: "За! Правилами".

Задача про один з найнебезпечніших маневрів на дорозі — розворот. Який варіант траєкторії є дозволеним у зображеній ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. Обидва варіанти дозволені. Обидва варіанти заборонені.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля має намір розвернутися. Для цього йому пропонують два варіанти траєкторії. З'ясуємо, який з них є дозволеним.

Розвороту А відбувається поза перехрестям й жодних умов, що забороняли б водію його виконати, на малюнку не видно. Лінія розмітки переривчаста, й через неї можна розвернутися.

Здається, було б простіше виконати розворот на перехресті, як пропонує траєкторія Б. Та чи можна це зробити?

На перехресті встановлено знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено".

Знак встановлено на жовтому щиті, отже, він є тимчасовим, але тут важливо, що він не забороняє розворот.

Таким чином, у зображеній ситуації водій червоного автомобіля має законне право розвернутися по будь-який із запропонованих траєкторій.

Правильна відповідь №3

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