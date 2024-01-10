Тест з ПДР: допоможіть водію розгорнутися безпечно

Оберіть водію синього авто таку траєкторію розвороту, щоб ніхто не постраждав
Розворот — один з найнебезпечніших маневрів на дорозі. За якою траєкторією може виконати розворот водій синього автомобіля?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише за траєкторією А.
- За траєкторіями А та Б.
- За траєкторіями Б та В.
- За траєкторіями А та В.
- Усі траєкторії дозволені.
- Усі траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Водій синього автомобіля має намір виконати розворот. Позаяк розворот вважається досить небезпечним маневром, то він забороняється в певних місцях.
Читаємо п. 10.7 ПДР:
"Розворот забороняється:
- на залізничних переїздах;
- на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
- у тунелях;
- за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку;
- на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
- на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27".
Отже, згідно з ПДР:
- Траєкторія А — дозволений розворот на перехресті.
- Траєкторія Б — розворот безпосередньо на пішохідному переході, який заборонений правилами.
Траєкторія В перетинає місце зупинки маршрутних транспортних засобів, про що свідчить знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".
Здавалося б що розворот має тут бути забороненим. Але в правилах немає застережень щодо таких місць.
Таким чином, у показаній на малюнку ситуації дозволено розворот за траєкторіями А та В.
Правильна відповідь №4
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