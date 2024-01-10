Тест з ПДР: допоможіть водію розгорнутися безпечно

Як можна розгорнутися? Малюнок: "За! Правилами".

Розворот — один з найнебезпечніших маневрів на дорозі. За якою траєкторією може виконати розворот водій синього автомобіля?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише за траєкторією А. За траєкторіями А та Б. За траєкторіями Б та В. За траєкторіями А та В. Усі траєкторії дозволені. Усі траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля має намір виконати розворот. Позаяк розворот вважається досить небезпечним маневром, то він забороняється в певних місцях.

Читаємо п. 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється:

на залізничних переїздах;

на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;

у тунелях;

за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку;

на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;

на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27".

Отже, згідно з ПДР:

Траєкторія А — дозволений розворот на перехресті.

Траєкторія Б — розворот безпосередньо на пішохідному переході, який заборонений правилами.

Траєкторія В перетинає місце зупинки маршрутних транспортних засобів, про що свідчить знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".

Здавалося б що розворот має тут бути забороненим. Але в правилах немає застережень щодо таких місць.

Таким чином, у показаній на малюнку ситуації дозволено розворот за траєкторіями А та В.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР про правила розвороту — тут і тут.