Тест по ПДД: помогите водителю развернуться безопасно

Как можно развернуться? Рисунок: "За! Правилами".

Разворот — один из самых опасных маневров на дороге. По какой траектории может совершить разворот водитель синего автомобиля?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только по траектории А. По траекториям А и Б. По траекториям Б и В. По траекториям А и В. Все траектории разрешены. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля намерен выполнить разворот. Так как разворот считается достаточно опасным маневром, то он запрещается в определенных местах.

Читаем п. 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается:

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в туннелях;

при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27".

Итак, согласно ПДД:

Траектория А — разворот на перекрестке разрешен.

Траектория Б — разворот непосредственно на пешеходном переходе запрещен правилами.

Траектория В пересекает место остановки маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".

Казалось бы, что здесь разворот должен быть запрещен. Но в правилах нет оговорок относительно таких мест.

Таким образом, в показанной на рисунке ситуации разворот разрешен по траекториям А и В.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД о правилах разворота — здесь и здесь.