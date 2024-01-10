Тест по ПДД: помогите водителю развернуться безопасно

Выберите водителю синего авто такую траекторию разворота, чтобы никто не пострадал
Разворот — один из самых опасных маневров на дороге. По какой траектории может совершить разворот водитель синего автомобиля?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только по траектории А.
- По траекториям А и Б.
- По траекториям Б и В.
- По траекториям А и В.
- Все траектории разрешены.
- Все траектории запрещены.
Разбор задачи
Водитель синего автомобиля намерен выполнить разворот. Так как разворот считается достаточно опасным маневром, то он запрещается в определенных местах.
Читаем п. 10.7 ПДД:
"Разворот запрещается:
- на железнодорожных переездах;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
- в туннелях;
- при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
- на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
- на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27".
Итак, согласно ПДД:
- Траектория А — разворот на перекрестке разрешен.
- Траектория Б — разворот непосредственно на пешеходном переходе запрещен правилами.
Траектория В пересекает место остановки маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".
Казалось бы, что здесь разворот должен быть запрещен. Но в правилах нет оговорок относительно таких мест.
Таким образом, в показанной на рисунке ситуации разворот разрешен по траекториям А и В.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД о правилах разворота — здесь и здесь.
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