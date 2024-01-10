Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Выберите водителю синего авто такую траекторию разворота, чтобы никто не пострадал arrow

Выберите водителю синего авто такую траекторию разворота, чтобы никто не пострадал

10 января 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: помогите водителю развернуться безопасно
Как можно развернуться? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Разворот — один из самых опасных маневров на дороге. По какой траектории может совершить разворот водитель синего автомобиля?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Только по траектории А.
  2. По траекториям А и Б.
  3. По траекториям Б и В.
  4. По траекториям А и В.
  5. Все траектории разрешены.
  6. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля намерен выполнить разворот. Так как разворот считается достаточно опасным маневром, то он запрещается в определенных местах.

Читаем п. 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается:

  • на железнодорожных переездах;
  • на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
  • в туннелях;
  • при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
  • на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
  • на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27".

Итак, согласно ПДД:

  • Траектория А — разворот на перекрестке разрешен.
  • Траектория Б — разворот непосредственно на пешеходном переходе запрещен правилами.

Траектория В пересекает место остановки маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".

Казалось бы, что здесь разворот должен быть запрещен. Но в правилах нет оговорок относительно таких мест.

Таким образом, в показанной на рисунке ситуации разворот разрешен по траекториям А и В.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД о правилах разворота — здесь и здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме