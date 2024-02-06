Тест по ПДД: только грамотный водитель выберет правильную траекторию разворота

Какая траектория разрешена? Рисунок: "За! Правилами".

Задача об одном из самых опасных маневров на дороге – развороте. Какой вариант траектории разрешен в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Траектория А. Траектория Б. Оба варианта разрешены. Оба варианта запрещены.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля намерен развернуться. Для этого ему предлагают два варианта траектории. Выясним, какой из них разрешен.

Разворот А происходит вне перекрестка, и никаких условий, запрещающих водителю его выполнить, на рисунке не видно. Линия разметки прерывистая, и через нее можно развернуться.

Казалось бы, проще выполнить разворот на перекрестке, как предлагает траектория Б. Но можно ли это сделать?

На перекрестке установлен знак 3.23 "Поворот налево запрещен".

Знак установлен на желтом щите, следовательно, он временный, но важно, что он не запрещает разворот.

Таким образом, в изображенной ситуации водитель красного автомобиля имеет законное право развернуться по любой из предложенных траекторий.

Правильный ответ №3

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