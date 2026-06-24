Представлено конкурента Toyota Land Cruiser потужністю 1113 к.с.

Geely Galaxy Cruiser 700 2026 року. Фото: Geely

Китайський автогігант Geely презентував новий флагманський позашляховик Galaxy Cruiser 700. Цей потужний рамний автомобіль створений з прицілом на домінування в сегменті екстремального повного приводу та має скласти конкуренцію легендарному Toyota Land Cruiser. Новинка отримала надсучасну плагін-гібридну силову установку та виразний незграбний дизайн кузова для важких умов експлуатації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autoblog.

Колосальна віддача

Головною особливістю авто є унікальні динамічні характеристики гібридної системи. Конструктори поєднали бензиновий двигун внутрішнього згоряння одразу з трьома електромоторами. Така інженерна комбінація дозволила отримати пікову вихідну потужність на рівні 830 кВт. У звичних для автомобілістів показниках це забезпечує неймовірні 1113 к.с.

Два електричні агрегати встановлені безпосередньо на задній осі та з'єднані спеціальним блокуванням з гідромуфтою для досягнення максимального зчеплення з ґрунтом. На тлі таких цифр сучасний американський варіант Land Cruiser з його 326 к.с. має дуже скромний вигляд.

При цьому китайським інженерам вдалося досягти такої потужності при збереженні повної спорядженої маси машини в межах 2880 кг. Крім того, власна система динамічного контролю дозволяє великому позашляховику успішно проходити складний лосиний тест на швидкості 80 км/год.

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Цифрове оснащення

Електронні технології інтегровані в міцну конструкцію кузова від даху до нижньої частини бампера. У верхній зоні над лобовим склом розробники розмістили LiDAR для сканування простору. Всередині масивного переднього бампера встановлено радар міліметрового діапазону для відстеження дорожньої ситуації. Уся система напівавтоматичного асистування водію працює на базі передового обчислювального чіпа Nvidia AGX Thor.

Зовнішній вигляд доповнює класичні позашляхові рішення, серед яких виділяються великі розпашні задні двері з прикріпленим повнорозмірним запасним колесом. Для розвʼязання неминучих проблем з оглядовістю назад конструктори застосували цифрове дзеркало високої чіткості, яке транслює потокове відео з камери. Цікаво, що цей автомобіль пропонують за ціною в межах лише 35 000 доларів.

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