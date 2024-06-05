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Відпочинок на природі — як правильно їздити на автомобілі по траві

5 червня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як безпечно їздити за містом по траві на авто — три важливих правила
Машини їдуть по траві. Фото: shootinguk.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Теплий сезон завжди пов’язаній з виїздами для відпочинку на природу. Але вдалечині від автотрас не можна керувати автомобілем так, наче він їде по нормальному асфальту, потрібно бути дуже обережним на незнайомих покриттях — траві, піску, глині тощо.

Про це написав РБК-Україна.

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Обережно гальмуйте

Гальмівний шлях на траві суттєво збільшується. Це стосується й машин з ABS.

Причини:

  • м’які й гладкі стебла трави, лягаючи під тиском колеса, не дають протектору зчепитися з поверхнею;
  • під протектором трава виділяє сік, який служитиме для шини мастилом;
  • роса або краплі нещодавнього дощу також виступають мастилом.

Уникайте різких рухів

Машину занесе, якщо робити різкі швидкі повороти на траві. Ефектний дрифт може навіть завершитися перекиданням авто.

Скиньте швидкість

Якщо трава заввишки хоча б 20 см, дуже важко зрозуміти, що під нею ховається. Там можуть бути ямка, цеглини, сталевий прут, борозни, навіть заболочені ділянки. Тому рухатися на легковому авто по полях треба на малій швидкості та з максимальною увагою.

Раніше ми писали, як захистити акумулятор авто влітку, щоб не мати проблем із запуском двигуна. Також розповідали, як в теплий сезон мити автомобіль, щоб не пошкодити лакофарбове покриття.

природа
поради
відпочинок
автомобіль
авто

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