Как безопасно ездить за городом по траве на авто — три важных правила

Машины едут по траве. Фото: shootinguk.co.uk

Теплый сезон всегда связан с выездами для отдыха на природу. Но вдали от автотрасс нельзя управлять автомобилем так, как будто он едет по нормальному асфальту, нужно быть очень осторожным на незнакомых покрытиях — траве, песке, глине и т.д.

Об этом написал РБК-Украина.

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Осторожно тормозите

Тормозной путь на траве существенно увеличивается. Это касается и машин с ABS.

Причины:

мягкие и гладкие стебли травы, ложась под давлением колеса, не дают протектору сцепиться с поверхностью;

под протектором трава выделяет сок, который будет служить для шины смазкой;

роса или капли недавнего дождя также выступают смазкой.

Избегайте резких движений

Машину занесет, если делать резкие быстрые повороты на траве. Эффектный дрифт может даже завершиться опрокидыванием авто.

Сбросьте скорость

Если трава высотой хотя бы 20 см, очень сложно понять, что под ней прячется. Там могут быть ямка, кирпичи, стальной прут, борозды, даже заболоченные участки. Поэтому двигаться на легковом авто по полям нужно на малой скорости и с максимальным вниманием.

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