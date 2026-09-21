Чому Toyota втрачає надійність: відомий механік дав відповідь

Toyota Tundra 2008 року. Фото: caranddriver.com

Багаторічна репутація японського бренду будувалася на випуску простих і довговічних машин. Спеціалісти з ремонтів та звичайні автовласники роками вважали цю марку еталоном якості. Автомеханік з 56-річним стажем Скотті Кілмер розібрав конструкцію пікапа Toyota Tundra та порівняв його зі свіжими моделями. Майстер пояснив, чому нові турбовані мотори виходять з ладу та поступаються старим атмосферникам.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал Scotty Kilmer.

Реклама

Стара школа

Популярний експерт протестував пікап Toyota Tundra 2008 року випуску з 4-літровим атмосферним двигуном V6. Цей автомобіль проїхав понад 250 000 км без капітального ремонту та масляного голодування. Мотор має розподілене впорскування пального, де форсунки промивають впускні клапани та повністю запобігають утворенню нагару. Надійна 5-ступенева автоматична коробка передач працює плавно та перевершує за ресурсом сучасні 10-ступеневі трансмісії.

Відсутність турбіни зменшує тиск усередині циліндрів і суттєво продовжує життя всього силового агрегату. Проста конструкція паливної системи працює під тиском 3,5 бару, тоді як сучасні системи з прямим впорскуванням вимагають до 130–140 барів. Завдяки цьому старі версії пікапів ходять сотні тисяч кілометрів без дорогих замін деталей та серйозних поломок.

Помилки інженерів

Сучасні версії Toyota Tundra отримали новий 3,4-літровий двигун V6 з подвійним турбонаддувом. Автовиробник оголосив про масштабний процес відкликання цих моторів, пояснюючи проблеми залишкам піску після лиття блоків. Проте експерт називає цю заяву відвертою вигадкою та вказує на дефекти самого проєкту. Високий тиск наддуву на низьких обертах викликає передчасне детонаційне займання суміші, що руйнує поршневу групу.

Читайте також:

Цікаво, що на гібридних версіях пікапа з цим же мотором подібних аварійних виходів з ладу не спостерігається. У гібридах електродвигун допомагає на старті, а турбіни вступають у роботу пізніше на вищих обертах. Якщо купувати новий пікап цієї марки, Скотті Кілмер радить обирати виключно гібридну модифікацію або шукати доглянуту стару модель з простим атмосферником.

Раніше Новини.LIVE писали, чому виникають проблеми з двигунами автомобілів Honda. Моделі, які раніше легко долали сотні тисяч кілометрів, тепер зіштовхуються з серйозними поломками вже на перших роках експлуатації.

Також Скотті Кілмер назвав японські автомобілі поганої якості. Тривалий час він залишався прихильником Toyota, проте останні кроки виробника змусили фахівця переглянути власні погляди.