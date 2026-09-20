Відомий механік пояснив, чи варто купляти Hyundai замість Honda

Hyundai Elantra N 2026 року. Фото: carmagazine.co.uk

Ринок компактних автомобілів пропонує покупцям яскравий дизайн та високу динаміку розгону. Багато автоаматорів шукають доступну альтернативу дорогому японському хетчбеку Honda Civic Type R. Автомеханік з 56-річним стажем Скотті Кілмер розібрав заряджений седан Hyundai Elantra N, щоб перевірити його реальний потенціал. Фахівець оцінив якість південнокорейської збірки, технічні особливості дволітрового мотора та роботу підвіски.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал Scotty Kilmer.

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Особливості конструкції

Південнокорейський седан оснастили 2-літровим турбованим мотором GDI потужністю 276 к.с. з можливістю короткочасного збільшення віддачі до 286 к.с. Силовий агрегат працює разом з 8-ступеневою роботизованою коробкою передач з подвійним зчепленням та підкермовими пелюстками. Через наявність прямого впорскування без додаткових форсунок у порт впуску механік радить очищати впускні клапани від нагару кожні 32 000–40 000 км.

Країна виробництва відіграє вирішальну роль у питанні надійності автомобілів цього бренду. Екземпляри обмеженої серії N збирають безпосередньо у Південній Кореї, що забезпечує значно вищу якість вузлів у порівнянні з масовими версіями з американських заводів. Кузов має продумане оформлення салону, цифровий щиток приладів та двозонний клімат-контроль для щоденних поїздок.

Переваги моделі

На відміну від Honda Civic Type R, цей корейський седан можна придбати на вторинному ринку за значно нижчою ціною. Базова машина пропонує жорстку спортивну підвіску, спеціальний перегоновий режим N та низьку витрату пального на рівні 5,7 л/100 км під час спокійної їзди по трасі.

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Для збереження ресурсу турбіни та прямих форсунок двигун вимагає регулярної заміни моторної оливи та використання якісного бензину. Продумана конструкція затишного салону та місткий задній ряд роблять цей седан чудовим вибором для щоденної експлуатації.

Раніше Новини.LIVE писали, надійний чи проблемний двигун 1.6 T-GDI від Hyundai/Kia. Знання потенційних слабких місць допомагає уникнути дорогих ремонтів на великих пробігах.

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