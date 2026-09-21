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Главная Авто Известный механик объяснил, почему Toyota уже не та

Известный механик объяснил, почему Toyota уже не та

Ua ru
21 сентября 2026 08:40
Почему Toyota теряет надежность: известный механик дал ответ
Toyota Tundra 2008 года. Фото: caranddriver.com

Многолетняя репутация японского бренда строилась на выпуске простых и долговечных автомобилей. Специалисты по ремонту и обычные автовладельцы на протяжении многих лет считали эту марку эталоном качества. Автомеханик с 56-летним стажем Скотти Килмер разобрал конструкцию пикапа Toyota Tundra и сравнил его с новыми моделями. Мастер объяснил, почему новые турбодвигатели выходят из строя и уступают старым атмосферным двигателям.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на канал Scotty Kilmer.

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Старая школа

Популярный эксперт протестировал пикап Toyota Tundra 2008 года выпуска с 4-литровым атмосферным двигателем V6. Этот автомобиль проехал более 250 000 км без капитального ремонта и неисправностей, связанных с недостатком масла. Двигатель оснащен распределенным впрыском топлива, при котором форсунки промывают впускные клапаны и полностью предотвращают образование нагара. Надежная 5-ступенчатая автоматическая коробка передач работает плавно и превосходит по ресурсу современные 10-ступенчатые трансмиссии.

Отсутствие турбины снижает давление внутри цилиндров и существенно продлевает срок службы всего силового агрегата. Простая конструкция топливной системы работает под давлением 3,5 бара, тогда как современные системы с прямым впрыском требуют до 130–140 баров. Благодаря этому старые версии пикапов проходят сотни тысяч километров без дорогостоящей замены деталей и серьезных поломок.

Ошибки инженеров

Современные версии Toyota Tundra получили новый 3,4-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Автопроизводитель объявил о масштабном отзыве этих двигателей, объясняя проблемы остатками песка после литья блоков. Однако эксперт называет это заявление откровенной выдумкой и указывает на дефекты самого проекта. Высокое давление наддува на низких оборотах вызывает преждевременное детонационное возгорание смеси, что разрушает поршневую группу.

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Интересно, что на гибридных версиях пикапа с этим же двигателем подобных аварийных отказов не наблюдается. В гибридах электродвигатель помогает при старте, а турбины вступают в работу позже, на более высоких оборотах. Если покупать новый пикап этой марки, Скотти Килмер советует выбирать исключительно гибридную модификацию или искать ухоженную старую модель с простым атмосферным двигателем.

Ранее Новини.LIVE писали о том, почему возникают проблемы с двигателями автомобилей Honda. Модели, которые раньше легко преодолевали сотни тысяч километров, теперь сталкиваются с серьезными поломками уже в первые годы эксплуатации.

Также Скотти Килмер назвал японские автомобили низкого качества. Долгое время он оставался поклонником Toyota, однако последние шаги производителя заставили специалиста пересмотреть свои взгляды.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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