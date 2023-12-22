Ціни на пальне в вУкраїні станом на 22 грудня 2023— скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У п'ятницю, 22 грудня, середні ціни на автогаз та бензин в Україні трохи впали. Ціни на автогаз впали найбільше. Його вартість знизилась майже на 30 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 22 грудня

За даними моніторингового сайту, 22 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,94 грн/л;

А-95 — 51,93 грн/л;

А-92 — 49,22 грн/л;

дизельне пальне — 51,89 грн/л;

скраплений газ — 31,79 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 55,50 грн/л,

А-95 — за 52,41 грн/л,

бензин А-92 — за 49,37 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 52,18 грн/л,

скраплений газ — 33,09 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 22 грудня

22 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 48,40 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л.

ЗС RLS — 46,40 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 32,47 грн/л, на KLO — 31,48 г рн/л, на Shell — 31,84 грн/л.

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