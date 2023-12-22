Цены на топливо в Украине по состоянию на 22 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель

В Украине изменилась стоимость горючего. Какие цены на АЗС сегодня
На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В пятницу, 22 декабря, средние цены на автогаз и бензин в Украине немного упали. Цены на автогаз упали больше всего. Его стоимость снизилась почти на 30 копеек.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 22 декабря вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 22 декабря
По данным мониторингового сайта, 22 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 54,94 грн/л;
- А-95 — 51,93 грн/л;
- А-92 — 49,22 грн/л;
- дизельное топливо — 51,89 грн/л;
- сжиженный газ — 31,79 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 55,50 грн/л,
- А-95 — за 52,41 грн/л,
- бензин А-92 — за 49,37 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 52,18 грн/л,
- сжиженный газ — 33,09 грн/л.
Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 22 декабря
22 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС RLS — 48,40 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS — 46,40 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 32,47 грн/л, на KLO — 31,48 г рН/л, на Shell — 31,84 грн/л.
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