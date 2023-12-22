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В Украине изменилась стоимость горючего. Какие цены на АЗС сегодня

22 декабря 2023 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 22 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В пятницу, 22 декабря, средние цены на автогаз и бензин в Украине немного упали. Цены на автогаз упали больше всего. Его стоимость снизилась почти на 30 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 22 декабря

По данным мониторингового сайта, 22 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,94 грн/л;
  • А-95 — 51,93 грн/л;
  • А-92 — 49,22 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,89 грн/л;
  • сжиженный газ — 31,79 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 55,50 грн/л,
  • А-95 — за 52,41 грн/л,
  • бензин А-92 — за 49,37 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 52,18 грн/л,
  • сжиженный газ — 33,09 грн/л.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 22 декабря

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 22 декабря

22 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС RLS — 48,40 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС RLS — 46,40 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза — 32,47 грн/л, на KLO — 31,48 г   рН/л, на Shell — 31,84 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали о ТОП-4 лучших подержанных электромобилей Tesla. Компания Илона Маска Tesla революционизировала всю индустрию электромобилей, ведь это красивые, бесшумные и экологически чистые автомобили предлагают большой запас хода и ускорения. Новые электрические машины бренда очень дорогие, но многие интересные варианты предлагает вторичный рынок.    

Раньше мы рассказали, сколько должен работать украинец, чтобы купить авто. В 2023 году средняя заработная плата равняется 18 261 грн (около 494 доллара). Тем временем средняя цена новых автомобилей выросла до 33,5 тыс. евро (на 21% больше по сравнению с 2022 годом).   

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