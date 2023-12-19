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В Україні впала вартість пального. Ціни на АЗС сьогодні

19 грудня 2023 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в вУкраїні станом на 19 грудня 2023— скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У вівторок, 19 грудня, середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні ще більше впали. Найбільше подешевшав бензин бренду A-95+. Ціни за один літр цього пального впали майже на 50 копійок. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 19 грудня

За даними моніторингового сайту, 19 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,96 грн/л;
  • А-95 — 51,97 грн/л;
  • А-92 — 49,22 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,91 грн/л;
  • скраплений газ — 32,21 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 55,79 грн/л,
  • А-95 — за 52,85 грн/л,
  • бензин А-92 — за 49,91 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 52,63 грн/л,
  • скраплений газ — 34,38 грн/л.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 19 грудня

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 19 грудня

19 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 50,50 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити тако на АЗС RLS — 47,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 45,90 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 47,00 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 32,97 грн/л, на KLO — 32,49 г рн/л, на Shell — 32,43 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, в Україні з'явився бюджетний електромобіль Toyota bZ3 з величезним запасом ходу. Вироблений в Китаї електричний седан Toyota bZ3 доступний в Україні завдяки сірому імпорту, так само як і популярний в нашій країні електричний кросовер Volkswagen ID.4. Електромобіль виробляється в кооперації з компанією BYD.   

Раніше ми розповіли, що названі найнадійніші вживані автомобілі віком від 2 до 13 років. Німецькі експертний концерн TÜV Sud проаналізував дані техогляду 10 млн автомобілів, на основі чого склав рейтинг найнадійніших моделей машин. Актуальність дослідження полягає в тому, що середній вік автопарку в Німеччині досяг нового історичного максимуму — 10 років.  

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