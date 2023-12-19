Ціни на пальне в вУкраїні станом на 19 грудня 2023— скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У вівторок, 19 грудня, середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні ще більше впали. Найбільше подешевшав бензин бренду A-95+. Ціни за один літр цього пального впали майже на 50 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 19 грудня

За даними моніторингового сайту, 19 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,96 грн/л;

А-95 — 51,97 грн/л;

А-92 — 49,22 грн/л;

дизельне пальне — 51,91 грн/л;

скраплений газ — 32,21 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 55,79 грн/л,

А-95 — за 52,85 грн/л,

бензин А-92 — за 49,91 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 52,63 грн/л,

скраплений газ — 34,38 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 19 грудня

19 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 50,50 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити тако на АЗС RLS — 47,90 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 45,90 грн/л.

ЗС RLS — 45,90 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 32,97 грн/л, на KLO — 32,49 г рн/л, на Shell — 32,43 грн/л.

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