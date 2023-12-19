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В Украине упала стоимость горючего. Цены на АЗС сегодня

19 декабря 2023 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 19 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. Во вторник, 19 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине упали еще больше. Больше всего подешевел бензин бренда A-95+. Цены за один литр этого горючего упали почти на 50 копеек.

Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 19 декабря

Цены на горючее на АЗС 19 декабря

По данным мониторингового сайта, 19 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,96 грн/л;
  • А-95 — 51,97 грн/л;
  • А-92 — 49,22 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,91 грн/л;
  • сжиженный газ — 32,21 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 55,79 грн/л,
  • А-95 — за 52,85 грн/л,
  • бензин А-92 — за 49,91 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 52,63 грн/л,
  • сжиженный газ — 34,38 грн/л.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 19 декабря

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 19 декабря

19 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR - по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 50,50 грн/л. Обычный А-95 дешевле можно купить тако на АЗС RLS — 47,90 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС RLS — 45,90 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS — 47,00 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза — 32,97 грн/л, на KLO — 32,49 г   рН/л, на Shell — 32,43 грн/л.

Больше об авто

Напомним, в Украине появился бюджетный электромобиль Toyota bZ3 с огромным запасом хода. Произведенный в Китае электрический седан Toyota bZ3 доступен в Украине благодаря серому импорту, равно как и популярный в нашей стране электрический кроссовер Volkswagen ID.4. Электромобиль производится в кооперации с компанией BYD.    

Ранее мы рассказали, что названы самые надежные автомобили в возрасте от 2 до 13 лет. Немецкий экспертный концерн TÜV Sud проанализировал данные техосмотра 10 млн автомобилей, на основе чего составил рейтинг самых надежных моделей машин. Актуальность исследования состоит в том, что средний возраст автопарка в Германии достиг нового исторического максимума – 10 лет.   

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