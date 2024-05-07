Hyundai Kona Electric 2024: які ціни на електричний кросовер в Україні

Hyundai Kona Electric 2024. Фото: Hyundai

Наприкінці минулого року на українському ринку представили гібридний Hyundai Kona. Наразі вже оголошено ціни на електричну версію кросовера.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Варіанти силової установки

Автомобіль представлено з передньоприводною трансмісією та з двома варіантами силової установки:

базова комплектація з 156-сильним електродвигуном зі стандартною батареєю на 48,8 кВт·год забезпечуватиме автономність ходу на повному заряді в межах 377 км;

версія з 218-сильним двигуном та акумулятором Long Range місткістю 65,4 кВт·год долає 454 км та прискорюється до 100 км/год за 7,9 секунди.

Базова комплектація Dynamic

Початкова версія матиме:

мотор 156 к.с.;

систему електронної стабілізації;

асистенти запобігання повторному зіткненню, контролю руху по шосе на основі переднього радарного датчика та камери, попередження про виїзд та утримання в смузі руху;

двозонний клімат-контроль з прискореним прогрівом салону;

адаптивний круїз-контроль;

систему підігріву батареї, підігрів передніх крісел, керма та зовнішніх дзеркал заднього огляду тощо.

Ціна: 1 396 300 грн.

Фото: Hyundai

Комплектація Elegance

Додатково запропонує:

асистент запобігання зіткненню при русі заднім ходом;

систему відеомоніторингу сліпих зон на панелі приладів;

камери панорамного огляду;

електричний привод дверцят багажного відсіку;

підтримку цифрового ключа;

бездротову зарядку для мобільних пристроїв;

світлодіодні фари Bi-LED та ембієнтне освітлення інтер’єру.

Ціна (залежно від силової установки): 1 497 500 грн або 1 661 900 грн.

Комплектація Top

Додатково має:

проєкційний дисплей перед водієм;

передні крісла з електричним приводом налаштувань та вентиляцією;

підігрів заднього сидіння;

шкіряну оббивку;

акустику BOSE;

асистенти запобігання зіткненню з автомобілем в сліпих зонах та під час руху заднім ходом;

тоновані вікна у задніх дверцятах;

19-дюймові диски для потужнішого двигуна.

Ціна (залежно від силової установки): 1 573 800 грн або 1 754 000 грн.

Раніше на українському ринку з'явилися оновлені моделі Hyundai Elantra та Sonata.