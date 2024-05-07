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В Україні розпочнуться продажі електричного Hyundai Kona — комплектація та ціни

7 травня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Hyundai Kona Electric 2024: які ціни на електричний кросовер в Україні
Hyundai Kona Electric 2024. Фото: Hyundai
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Наприкінці минулого року на українському ринку представили гібридний Hyundai Kona. Наразі вже оголошено ціни на електричну версію кросовера.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Варіанти силової установки

Автомобіль представлено з передньоприводною трансмісією та з двома варіантами силової установки:

  • базова комплектація з 156-сильним електродвигуном зі стандартною батареєю на 48,8 кВт·год забезпечуватиме автономність ходу на повному заряді в межах 377 км;
  • версія з 218-сильним двигуном та акумулятором Long Range місткістю 65,4 кВт·год долає 454 км та прискорюється до 100 км/год за 7,9 секунди.

Базова комплектація Dynamic

Початкова версія матиме:

  • мотор 156 к.с.;
  • систему електронної стабілізації;
  • асистенти запобігання повторному зіткненню, контролю руху по шосе на основі переднього радарного датчика та камери, попередження про виїзд та утримання в смузі руху;
  • двозонний клімат-контроль з прискореним прогрівом салону;
  • адаптивний круїз-контроль;
  • систему підігріву батареї, підігрів передніх крісел, керма та зовнішніх дзеркал заднього огляду тощо.

Ціна: 1 396 300 грн.

 

В Україні розпочнуться продажі електричного Hyundai Kona — комплектація і ціни - фото 1
Фото: Hyundai

Комплектація Elegance

Додатково запропонує:

  • асистент запобігання зіткненню при русі заднім ходом;
  • систему відеомоніторингу сліпих зон на панелі приладів;
  • камери панорамного огляду;
  • електричний привод дверцят багажного відсіку;
  • підтримку цифрового ключа;
  • бездротову зарядку для мобільних пристроїв;
  • світлодіодні фари Bi-LED та ембієнтне освітлення інтер’єру.

Ціна (залежно від силової установки): 1 497 500 грн або 1 661 900 грн.

Комплектація Top

Додатково має:

  • проєкційний дисплей перед водієм;
  • передні крісла з електричним приводом налаштувань та вентиляцією;
  • підігрів заднього сидіння;
  • шкіряну оббивку;
  • акустику BOSE;
  • асистенти запобігання зіткненню з автомобілем в сліпих зонах та під час руху заднім ходом;
  • тоновані вікна у задніх дверцятах;
  • 19-дюймові диски для потужнішого двигуна.

Ціна (залежно від силової установки): 1 573 800 грн або 1 754 000 грн.

Раніше на українському ринку з'явилися оновлені моделі Hyundai Elantra та Sonata.

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