Hyundai Kona Electric 2024: які ціни на електричний кросовер в Україні

В Україні розпочнуться продажі електричного Hyundai Kona — комплектація та ціни
7 травня 2024 21:35
Hyundai Kona Electric 2024. Фото: Hyundai
Наприкінці минулого року на українському ринку представили гібридний Hyundai Kona. Наразі вже оголошено ціни на електричну версію кросовера.
Про це повідомив AUTO.RIA.
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Варіанти силової установки
Автомобіль представлено з передньоприводною трансмісією та з двома варіантами силової установки:
- базова комплектація з 156-сильним електродвигуном зі стандартною батареєю на 48,8 кВт·год забезпечуватиме автономність ходу на повному заряді в межах 377 км;
- версія з 218-сильним двигуном та акумулятором Long Range місткістю 65,4 кВт·год долає 454 км та прискорюється до 100 км/год за 7,9 секунди.
Базова комплектація Dynamic
Початкова версія матиме:
- мотор 156 к.с.;
- систему електронної стабілізації;
- асистенти запобігання повторному зіткненню, контролю руху по шосе на основі переднього радарного датчика та камери, попередження про виїзд та утримання в смузі руху;
- двозонний клімат-контроль з прискореним прогрівом салону;
- адаптивний круїз-контроль;
- систему підігріву батареї, підігрів передніх крісел, керма та зовнішніх дзеркал заднього огляду тощо.
Ціна: 1 396 300 грн.
Комплектація Elegance
Додатково запропонує:
- асистент запобігання зіткненню при русі заднім ходом;
- систему відеомоніторингу сліпих зон на панелі приладів;
- камери панорамного огляду;
- електричний привод дверцят багажного відсіку;
- підтримку цифрового ключа;
- бездротову зарядку для мобільних пристроїв;
- світлодіодні фари Bi-LED та ембієнтне освітлення інтер’єру.
Ціна (залежно від силової установки): 1 497 500 грн або 1 661 900 грн.
Комплектація Top
Додатково має:
- проєкційний дисплей перед водієм;
- передні крісла з електричним приводом налаштувань та вентиляцією;
- підігрів заднього сидіння;
- шкіряну оббивку;
- акустику BOSE;
- асистенти запобігання зіткненню з автомобілем в сліпих зонах та під час руху заднім ходом;
- тоновані вікна у задніх дверцятах;
- 19-дюймові диски для потужнішого двигуна.
Ціна (залежно від силової установки): 1 573 800 грн або 1 754 000 грн.
Раніше на українському ринку з'явилися оновлені моделі Hyundai Elantra та Sonata.
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