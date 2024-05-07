Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В Украине начнутся продажи электрического Hyundai Kona — комплектация и цены arrow

В Украине начнутся продажи электрического Hyundai Kona — комплектация и цены

7 мая 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Hyundai Kona Electric 2024: цены на электрический кроссовер в Украине
Hyundai Kona Electric 2024. Фото: Hyundai
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В конце прошлого года на украинском рынке представили гибридный Hyundai Kona. В настоящее время уже объявлены цены на электрическую версию кроссовера.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

Читайте также:

Варианты силовой установки

Автомобиль представлен с переднеприводной трансмиссией и двумя вариантами силовой установки:

  • базовая комплектация со 156-сильным электродвигателем со стандартной батареей на 48,8 кВт·ч будет обеспечивать автономность хода на полном заряде в пределах 377 км;
  • версия с 218-сильным двигателем и аккумулятором Long Range емкостью 65,4 кВтч преодолевает 454 км и ускоряется до 100 км/ч за 7,9 секунды.

Базовая комплектация Dynamic

Начальная версия имеет:

  • мотор 156 л.с.;
  • систему электронной стабилизации;
  • ассистенты предотвращения повторного столкновения, контроля движения по шоссе на основе переднего радарного датчика и камеры, предупреждения о выезде и удержании в полосе движения;
  • двухзонный климат-контроль с ускоренным прогревом салона;
  • адаптивный круиз-контроль;
  • систему подогрева батареи, подогрев передних кресел, руля и наружных зеркал заднего обзора.

Цена: 1 396 300 грн.

 

В Украине начнутся продажи электрического Hyundai Kona - комплектация и цены - фото 1
Фото: Hyundai

Комплектация Elegance

Дополнительно предложит:

  • ассистент предотвращения столкновения при движении задним ходом;
  • систему видеомониторинга слепых зон на приборной панели;
  • камеры панорамного обзора;
  • электрический привод дверцы багажного отсека;
  • поддержку цифрового ключа;
  • беспроводную зарядку для мобильных устройств;
  • светодиодные фары Bi-LED и эмбиентное освещение интерьера.

Цена (в зависимости от силовой установки): 1 497 500 грн или 1 661 900 грн.

Комплектация Top

Дополнительно получит:

  • проекционный дисплей перед водителем;
  • передние кресла с электрическим приводом настройки и вентиляцией;
  • подогрев заднего сиденья;
  • кожаную обивку;
  • акустику BOSE;
  • ассистенты предотвращения столкновения с автомобилем в слепых зонах и при движении задним ходом;
  • тонированные окна в задней дверце;
  • 19-дюймовые диски для более мощного двигателя.

Цена (в зависимости от силовой установки): 1 573 800 грн или 1 754 000 грн.

Ранее на украинском рынке появились обновленные модели Hyundai Elantra и Sonata.

авто
электрокары
Южная Корея
продажа авто
електромобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом