Hyundai Kona Electric 2024: цены на электрический кроссовер в Украине

В Украине начнутся продажи электрического Hyundai Kona — комплектация и цены
7 мая 2024 21:35
Hyundai Kona Electric 2024. Фото: Hyundai
В конце прошлого года на украинском рынке представили гибридный Hyundai Kona. В настоящее время уже объявлены цены на электрическую версию кроссовера.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
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Варианты силовой установки
Автомобиль представлен с переднеприводной трансмиссией и двумя вариантами силовой установки:
- базовая комплектация со 156-сильным электродвигателем со стандартной батареей на 48,8 кВт·ч будет обеспечивать автономность хода на полном заряде в пределах 377 км;
- версия с 218-сильным двигателем и аккумулятором Long Range емкостью 65,4 кВтч преодолевает 454 км и ускоряется до 100 км/ч за 7,9 секунды.
Базовая комплектация Dynamic
Начальная версия имеет:
- мотор 156 л.с.;
- систему электронной стабилизации;
- ассистенты предотвращения повторного столкновения, контроля движения по шоссе на основе переднего радарного датчика и камеры, предупреждения о выезде и удержании в полосе движения;
- двухзонный климат-контроль с ускоренным прогревом салона;
- адаптивный круиз-контроль;
- систему подогрева батареи, подогрев передних кресел, руля и наружных зеркал заднего обзора.
Цена: 1 396 300 грн.
Комплектация Elegance
Дополнительно предложит:
- ассистент предотвращения столкновения при движении задним ходом;
- систему видеомониторинга слепых зон на приборной панели;
- камеры панорамного обзора;
- электрический привод дверцы багажного отсека;
- поддержку цифрового ключа;
- беспроводную зарядку для мобильных устройств;
- светодиодные фары Bi-LED и эмбиентное освещение интерьера.
Цена (в зависимости от силовой установки): 1 497 500 грн или 1 661 900 грн.
Комплектация Top
Дополнительно получит:
- проекционный дисплей перед водителем;
- передние кресла с электрическим приводом настройки и вентиляцией;
- подогрев заднего сиденья;
- кожаную обивку;
- акустику BOSE;
- ассистенты предотвращения столкновения с автомобилем в слепых зонах и при движении задним ходом;
- тонированные окна в задней дверце;
- 19-дюймовые диски для более мощного двигателя.
Цена (в зависимости от силовой установки): 1 573 800 грн или 1 754 000 грн.
Ранее на украинском рынке появились обновленные модели Hyundai Elantra и Sonata.
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