Hyundai Kona Electric 2024: цены на электрический кроссовер в Украине

Hyundai Kona Electric 2024. Фото: Hyundai

В конце прошлого года на украинском рынке представили гибридный Hyundai Kona. В настоящее время уже объявлены цены на электрическую версию кроссовера.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Варианты силовой установки

Автомобиль представлен с переднеприводной трансмиссией и двумя вариантами силовой установки:

базовая комплектация со 156-сильным электродвигателем со стандартной батареей на 48,8 кВт·ч будет обеспечивать автономность хода на полном заряде в пределах 377 км;

версия с 218-сильным двигателем и аккумулятором Long Range емкостью 65,4 кВтч преодолевает 454 км и ускоряется до 100 км/ч за 7,9 секунды.

Базовая комплектация Dynamic

Начальная версия имеет:

мотор 156 л.с.;

систему электронной стабилизации;

ассистенты предотвращения повторного столкновения, контроля движения по шоссе на основе переднего радарного датчика и камеры, предупреждения о выезде и удержании в полосе движения;

двухзонный климат-контроль с ускоренным прогревом салона;

адаптивный круиз-контроль;

систему подогрева батареи, подогрев передних кресел, руля и наружных зеркал заднего обзора.

Цена: 1 396 300 грн.

Фото: Hyundai

Комплектация Elegance

Дополнительно предложит:

ассистент предотвращения столкновения при движении задним ходом;

систему видеомониторинга слепых зон на приборной панели;

камеры панорамного обзора;

электрический привод дверцы багажного отсека;

поддержку цифрового ключа;

беспроводную зарядку для мобильных устройств;

светодиодные фары Bi-LED и эмбиентное освещение интерьера.

Цена (в зависимости от силовой установки): 1 497 500 грн или 1 661 900 грн.

Комплектация Top

Дополнительно получит:

проекционный дисплей перед водителем;

передние кресла с электрическим приводом настройки и вентиляцией;

подогрев заднего сиденья;

кожаную обивку;

акустику BOSE;

ассистенты предотвращения столкновения с автомобилем в слепых зонах и при движении задним ходом;

тонированные окна в задней дверце;

19-дюймовые диски для более мощного двигателя.

Цена (в зависимости от силовой установки): 1 573 800 грн или 1 754 000 грн.

Ранее на украинском рынке появились обновленные модели Hyundai Elantra и Sonata.