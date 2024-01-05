Ціни на пальне в Україні станом на 5 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

В Україні продовжує дешевшати пальне — які ціни на АЗС сьогодні
На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У п'ятницю, 5 січня, на українских АЗС продовжили падати ціни практично на всі види пального. Найбільше у вартості втратив автогаз. Ціни на цей вид пального впали на 5 копійок.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 5 січня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 5 січня
За даними моніторингового сайту, 5 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 54,44 грн/л;
- А-95 — 51,25 грн/л;
- А-92 — 48,30 грн/л;
- дизельне пальне — 51,22 грн/л;
- скраплений газ — 29,48 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 54,49 грн/л,
- А-95 — за 51,36 грн/л,
- бензин А-92 — за 48,39 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — за 51,34 грн/л,
- скраплений газ — 29,73 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 5 січня
5 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VST та RLS — 47,90 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 47,29 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 30,47 грн/л, на KLO — 29,88 г рн/л, на Shell — 29,15 грн/л.
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