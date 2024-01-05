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В Украине продолжает дешеветь топливо — какие цены на АЗС сегодня

5 января 2024 05:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на топливо в Украине по состоянию на 5 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В пятницу, 5 января, на украинских АЗС продолжили падать цены практически на все виды топлива. Больше всего в стоимости потерял автогаз. Цены на этот вид горючего упали на 5 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 5 января 2024 года

Цены на горючее на АЗС 5 января

По данным мониторингового сайта, 5 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,44 грн/л;
  • А-95 — 51,25 грн/л;
  • А-92 — 48,30 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,22 грн/л;
  • сжиженный газ — 29,48 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 54,49 грн/л,
  • А-95 — за 51,36 грн/л,
  • бензин А-92 — за 48,39 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 51,34 грн/л,
  • сжиженный газ — 29,73 грн/л.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 5 января 2024 года

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 5 января

5 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС VST и RLS — 47,90 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС RLS — 46,40 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS — 47,29 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза — 30,47 грн/л, на KLO — 29,88 г   рН/л, на Shell — 29,15 грн/л.

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