Цены на топливо в Украине по состоянию на 5 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В пятницу, 5 января, на украинских АЗС продолжили падать цены практически на все виды топлива. Больше всего в стоимости потерял автогаз. Цены на этот вид горючего упали на 5 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 5 января вас интересует больше всего:

Цены на горючее на АЗС 5 января

По данным мониторингового сайта, 5 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,44 грн/л;

А-95 — 51,25 грн/л;

А-92 — 48,30 грн/л;

дизельное топливо — 51,22 грн/л;

сжиженный газ — 29,48 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 54,49 грн/л,

А-95 — за 51,36 грн/л,

бензин А-92 — за 48,39 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 51,34 грн/л,

сжиженный газ — 29,73 грн/л.

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 5 января

5 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС VST и RLS — 47,90 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS — 46,40 грн/л.

ВС RLS — 46,40 грн/л. Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS — 47,29 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 30,47 грн/л, на KLO — 29,88 г рН/л, на Shell — 29,15 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали о новом способе ароматизировать салон авто зимой. Салон авто без запаха табака, еды, пота и прочих неприятных ароматов — это роскошь, которую часто не замечают. Водители придумали простой способ использовать эфирные масла для создания в автомобиле здоровой атмосферы.

Ранее мы рассказали о главных недостатках китайских авто в Украине в 2024 году. В последние годы китайские автопроизводители используют лучшие материалы и достигли качества сборки на уровне конкурентов из Европы и Азии. Но автомобилям из КНР до сих пор не хватает нескольких важных вещей.