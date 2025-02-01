У Львові сфотографували McLaren 570S у золоті — що відомо про авто

Золотий McLaren. Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

На вулицях Львова помітили рідкісне авто McLaren 570S Spider у золотистому кольорі, який привернув увагу автолюбителів. Як відзначають очевидці, авто лише обклеєне плівкою, тоді як його оригінальний колір залишився без змін.

Фото яскравого суперкара з’явилися в Instagram-акаунті.

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Що відомо про McLaren 570S Spider

McLaren 570S Spider. Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

McLaren 570S випускався з 2015 по 2021 рік і став однією з наймасовіших моделей британського виробника суперкарів. Spider-версія (відкрита) відрізняється жорстким складаним дахом.

Автомобіль побудований на карбоновому монококу MonoCell II з алюмінієвими кузовними панелями, завдяки чому вага складає всього 1359 кг.

Під капотом – 3,8-літровий V8 твін-турбо, що розвиває 570 к.с. і 600 Нм крутного моменту. У парі з 7-ступінчастою роботизованою КПП він розганяє суперкар до 100 км/год усього за 3,2 секунди, а максимальна швидкість сягає 328 км/год.

Новий McLaren 570S у 2015 році коштував близько 200 000 доларів. Нині на ринку вживаних суперкарів в Україні та ЄС ціни варіюються від 130 000 до 150 000 доларів, залежно від пробігу та стану.

У США ж ціна на б/в моделі стартує від 110 000 доларів, а рідкісні екземпляри у топових кольорах або з тюнінгом можуть коштувати понад 200 000 доларів.

До речі, серед знаменитих власників McLaren 570S були: Кайлі Дженнер – відома модель та бізнесвумен, що володіла 570S у помаранчевому кольорі, Джей Лено – відомий телеведучий і колекціонер авто, який теж має McLaren 570S у своїй величезній колекції. Також цю модель авто придбав колись зірка НБА баскетболіст Денні Грін.

Нагадаємо, стало відомо, чому розпіарений Tesla Cybertruck став втрачати привабливість для покупців та все частіше з'являється на сайтах з продажу вживаних авто.

Тим часом у Польщі збираються бойкотувати використання електрокарів Tesla.