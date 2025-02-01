Во Львове сфотографировали McLaren 570S в золоте — что известно об авто

Золотой McLaren. Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

На улицах Львова заметили редкое авто McLaren 570S Spider в золотистом цвете, который привлек внимание автолюбителей. Как отмечают очевидцы, авто лишь оклеено пленкой, тогда как его оригинальный цвет остался без изменений.

Фото яркого суперкара появились в Instagram-аккаунте.

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Что известно о McLaren 570S Spider

McLaren 570S Spider. Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

McLaren 570S выпускался с 2015 по 2021 год и стал одной из самых массовых моделей британского производителя суперкаров. Spider-версия (открытая) отличается жесткой складной крышей.

Автомобиль построен на карбоновом монококе MonoCell II с алюминиевыми кузовными панелями, благодаря чему вес составляет всего 1359 кг.

Под капотом - 3,8-литровый V8 твин-турбо, развивающий 570 л.с. и 600 Нм крутящего момента. В паре с 7-ступенчатой роботизированной КПП он разгоняет суперкар до 100 км/ч всего за 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 328 км/ч.

Новый McLaren 570S в 2015 году стоил около 200 000 долларов. Сейчас на рынке подержанных суперкаров в Украине и ЕС цены варьируются от 130 000 до 150 000 долларов, в зависимости от пробега и состояния.

В США же цена на б/у модели стартует от 110 000 долларов, а редкие экземпляры в топовых цветах или с тюнингом могут стоить более 200 000 долларов.

Кстати, среди знаменитых владельцев McLaren 570S были: Кайли Дженнер — известная модель и бизнесвумен, которая владела 570S в оранжевом цвете, Джей Лено — известный телеведущий и коллекционер авто, который тоже имеет McLaren 570S в своей огромной коллекции. Также эту модель авто приобрел когда-то звезда НБА баскетболист Дэнни Грин.

Напомним, стало известно, почему распиаренный Tesla Cybertruck стал терять привлекательность для покупателей и все чаще появляется на сайтах по продаже подержанных авто.

Между тем в Польше собираются бойкотировать использование электрокаров Tesla.