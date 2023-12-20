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В Україні оновилась вартість пального. Ціни на АЗС сьогодні

20 грудня 2023 06:43
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в вУкраїні станом на 20 грудня 2023— скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У середу, 20 грудня, середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні трохи впали. Окрім бензину бренду A-92 — ціна на нього мінімально зросла.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 20 грудня

За даними моніторингового сайту, 20 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,96 грн/л;
  • А-95 — 51,93 грн/л;
  • А-92 — 49,24 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,90 грн/л;
  • скраплений газ — 32,08 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 55,49 грн/л,
  • А-95 — за 52,57 грн/л,
  • бензин А-92 — за 49,48 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 52,38 грн/л,
  • скраплений газ — 34,08 грн/л.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 19 грудня

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 20 грудня

20 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz — 47,99 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС VostokGaz — 47,99 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 32,97 грн/л, на KLO — 32,49 г рн/л, на Shell — 32,43 грн/л.

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Нагадаємо, ми писали як самотужки приготувати рідину для омивача лобового скла. Рідина для омивача є важливою складовою підтримки чистоти та блиску лобового скла не тільки з естетичних міркувань. Бездоганне скло забезпечує оптимальну видимість, що є важливою умовою для безпечної подорожі.    

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