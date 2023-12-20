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В Украине обновилась стоимость горючего. Цены на АЗС сегодня

20 декабря 2023 06:43
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 20 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В среду, 20 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине немного упали. Кроме бензина бренда A-92 — цена на него минимально выросла.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 20 декабря

Цены на топливо на АЗС 20 декабря

По данным мониторингового сайта, 20 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,96 грн/л;
  • А-95 — 51,93 грн/л;
  • А-92 — 49,24 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,90 грн/л;
  • сжиженный газ — 32,08 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 55,49 грн/л,
  • А-95 — за 52,57 грн/л,
  • бензин А-92 — за 49,48 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 52,38 грн/л,
  • сжиженный газ — 34,08 грн/л.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 20 декабря

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 20 декабря

20 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС VostokGaz — 47,99 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС RLS — 46,40 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС VostokGaz — 47,99 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза — 32,97 грн/л, на KLO — 32,49 г   рН/л, на Shell — 32,43 грн/л.

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