Цены на топливо в Украине по состоянию на 20 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В среду, 20 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине немного упали. Кроме бензина бренда A-92 — цена на него минимально выросла.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о топливе 20 декабря вас больше всего интересует:

Цены на топливо на АЗС 20 декабря

По данным мониторингового сайта, 20 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,96 грн/л;

А-95 — 51,93 грн/л;

А-92 — 49,24 грн/л;

дизельное топливо — 51,90 грн/л;

сжиженный газ — 32,08 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 55,49 грн/л,

А-95 — за 52,57 грн/л,

бензин А-92 — за 49,48 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 52,38 грн/л,

сжиженный газ — 34,08 грн/л.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 20 декабря

20 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС VostokGaz — 47,99 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS — 46,40 грн/л.

ВС RLS — 46,40 грн/л. Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС VostokGaz — 47,99 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 32,97 грн/л, на KLO — 32,49 г рН/л, на Shell — 32,43 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали как самостоятельно приготовить жидкость для омывателя лобового стекла. Жидкость для омывателя является важной составляющей поддержания чистоты и блеска лобового стекла не только по эстетическим соображениям. Безукоризненное стекло обеспечивает оптимальную видимость, что является важным условием для безопасного путешествия.

Ранее мы рассказали, что у "Дії" появится возможность купли-продажи автомобилей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Diia Summit 2023.