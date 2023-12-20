Цены на топливо в Украине по состоянию на 20 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель

В Украине обновилась стоимость горючего. Цены на АЗС сегодня
На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В среду, 20 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине немного упали. Кроме бензина бренда A-92 — цена на него минимально выросла.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о топливе 20 декабря вас больше всего интересует:
Цены на топливо на АЗС 20 декабря
По данным мониторингового сайта, 20 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 54,96 грн/л;
- А-95 — 51,93 грн/л;
- А-92 — 49,24 грн/л;
- дизельное топливо — 51,90 грн/л;
- сжиженный газ — 32,08 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 55,49 грн/л,
- А-95 — за 52,57 грн/л,
- бензин А-92 — за 49,48 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 52,38 грн/л,
- сжиженный газ — 34,08 грн/л.
Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 20 декабря
20 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС VostokGaz — 47,99 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS — 46,40 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС VostokGaz — 47,99 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 32,97 грн/л, на KLO — 32,49 г рН/л, на Shell — 32,43 грн/л.
Больше об авто
Напомним, мы писали как самостоятельно приготовить жидкость для омывателя лобового стекла. Жидкость для омывателя является важной составляющей поддержания чистоты и блеска лобового стекла не только по эстетическим соображениям. Безукоризненное стекло обеспечивает оптимальную видимость, что является важным условием для безопасного путешествия.
Ранее мы рассказали, что у "Дії" появится возможность купли-продажи автомобилей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Diia Summit 2023.
Читайте Новини.LIVE!