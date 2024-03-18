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В Україні можуть запровадити штрафи за фальсифікацію пробігу авто — скільки доведеться заплатити

18 березня 2024 12:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Україні можуть запровадити штрафи за фальсифікацію пробігу авто — скільки доведеться заплатити
Скручування пробігу. Фото: topspeed.sk
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Верховна Рада України розробила законопроєкт №10216 для зміцнення захисту прав споживачів. Цей законопроєкт пропонує накладення штрафів на осіб, які навмисно фальсифікують пробіг автомобілів.

Про це стало відомо з сайту Верховної Ради України.

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Яким буде розмір штрафів

Згідно з законопроєктом, ті, хто фальсифікує дані пробігу перед продажем автомобіля, можуть зіткнутися зі штрафами в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить приблизно 8500 - 17 000 грн.

Які причини можливого введення штрафів

Пояснювальна записка до законопроєкту вказує на те, що фальсифікація показників пробігу є загальнопоширеною і негативно впливає на довіру до ринку вживаних автомобілів.

Штрафи мають на меті захистити споживачів від купівлі автомобілів з неправдивими даними пробігу і сприяти створенню більш чесного та прозорого ринку вживаного авто. Запровадження таких заходів допоможе уникнути обману покупців і забезпечить більшу відповідальність продавців.

Нагадаємо, що українці в Німеччині мають перереєструвати свої авто.

Раніше ми писали, що стало відомо, хто отримає право на пільгове розмитнення авто.

авто
Україна
штраф
ВРУ
народні депутати

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