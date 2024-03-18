В Україні можуть запровадити штрафи за фальсифікацію пробігу авто — скільки доведеться заплатити

Скручування пробігу. Фото: topspeed.sk

Верховна Рада України розробила законопроєкт №10216 для зміцнення захисту прав споживачів. Цей законопроєкт пропонує накладення штрафів на осіб, які навмисно фальсифікують пробіг автомобілів.

Про це стало відомо з сайту Верховної Ради України.

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Яким буде розмір штрафів

Згідно з законопроєктом, ті, хто фальсифікує дані пробігу перед продажем автомобіля, можуть зіткнутися зі штрафами в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить приблизно 8500 - 17 000 грн.

Які причини можливого введення штрафів

Пояснювальна записка до законопроєкту вказує на те, що фальсифікація показників пробігу є загальнопоширеною і негативно впливає на довіру до ринку вживаних автомобілів.

Штрафи мають на меті захистити споживачів від купівлі автомобілів з неправдивими даними пробігу і сприяти створенню більш чесного та прозорого ринку вживаного авто. Запровадження таких заходів допоможе уникнути обману покупців і забезпечить більшу відповідальність продавців.

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