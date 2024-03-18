Пільгове розмитнення автомобіля — для кого буде доступно, на яких умовах

Військових мотивуватимуть пільгами на митниці. Фото: Львівська митниця/Facebook

В українському парламенті зареєстровано законопроєкти №11080 та №11081, що передбачають пільги на ввезення автомобілів в Україну для окремих категорій осіб. Йдеться про громадян, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомила "Судово-юридична газета".

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Законопроєктами передбачено внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо встановлення податкових пільг на операції з ввезення транспортних засобів для осіб, залучених до захисту України.

Для кого встановлюються пільги

Транспортні засоби оподатковуються у половинному розмірі ставок, встановлених на такі операції згідно з Податковим кодексом для осіб, які належать або належали до складу сил безпеки та сил оборони України, та під час дії воєнного стану, починаючи з 24 лютого 2022 року, проходили службу не менше 36 місяців.

Звільняються від оподаткування ПДВ та акцизним податком особи, які належать або належали до складу сил безпеки та сил оборони України та під час дії воєнного стану починаючи з 24 лютого 2022 року проходили службу не менше 24 місяців, з яких не менше 12 місяців виконуючи бойові накази (розпорядження), та/або осіб, які належать до складу сил безпеки та сил оборони України, які звільнені з полону (крім осіб, які здалися в полон добровільно).

Податкові пільги застосовуються один раз на п'ять років виключно щодо одного транспортного засобу на одну таку особу.

На які авто не поширюються пільги

На транспортні засоби, які мають походження з РФ.

На автомобілі, середня ринкова вартість яких становить понад 2 млн грн.

Раніше ми писали, як легально розмитнити авто для УБД безплатно. Також Верховна Рада України отримала на розгляд законопроєкт, який передбачає виключення людського фактора з процесу розмитнення автомобілів.