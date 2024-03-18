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Стало відомо, хто отримає право на пільгове розмитнення авто — подробиці

18 березня 2024 10:58
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Пільгове розмитнення автомобіля — для кого буде доступно, на яких умовах
Військових мотивуватимуть пільгами на митниці. Фото: Львівська митниця/Facebook
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В українському парламенті зареєстровано законопроєкти №11080 та №11081, що передбачають пільги на ввезення автомобілів в Україну для окремих категорій осіб. Йдеться про громадян, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомила "Судово-юридична газета".

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Законопроєктами передбачено внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо встановлення податкових пільг на операції з ввезення транспортних засобів для осіб, залучених до захисту України.

Для кого встановлюються пільги

  • Транспортні засоби оподатковуються у половинному розмірі ставок, встановлених на такі операції згідно з Податковим кодексом для осіб, які належать або належали до складу сил безпеки та сил оборони України, та під час дії воєнного стану, починаючи з 24 лютого 2022 року, проходили службу не менше 36 місяців.
  • Звільняються від оподаткування ПДВ та акцизним податком особи, які належать або належали до складу сил безпеки та сил оборони України та під час дії воєнного стану починаючи з 24 лютого 2022 року проходили службу не менше 24 місяців, з яких не менше 12 місяців виконуючи бойові накази (розпорядження), та/або осіб, які належать до складу сил безпеки та сил оборони України, які звільнені з полону (крім осіб, які здалися в полон добровільно).

Податкові пільги застосовуються один раз на п'ять років виключно щодо одного транспортного засобу на одну таку особу.

На які авто не поширюються пільги

  • На транспортні засоби, які мають походження з РФ.
  • На автомобілі, середня ринкова вартість яких становить понад 2 млн грн.

Раніше ми писали, як легально розмитнити авто для УБД безплатно. Також Верховна Рада України отримала на розгляд законопроєкт, який передбачає виключення людського фактора з процесу розмитнення автомобілів.

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