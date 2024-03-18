Пільгове розмитнення автомобіля — для кого буде доступно, на яких умовах

Стало відомо, хто отримає право на пільгове розмитнення авто — подробиці
В українському парламенті зареєстровано законопроєкти №11080 та №11081, що передбачають пільги на ввезення автомобілів в Україну для окремих категорій осіб. Йдеться про громадян, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.
Про це повідомила "Судово-юридична газета".
Законопроєктами передбачено внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо встановлення податкових пільг на операції з ввезення транспортних засобів для осіб, залучених до захисту України.
Для кого встановлюються пільги
- Транспортні засоби оподатковуються у половинному розмірі ставок, встановлених на такі операції згідно з Податковим кодексом для осіб, які належать або належали до складу сил безпеки та сил оборони України, та під час дії воєнного стану, починаючи з 24 лютого 2022 року, проходили службу не менше 36 місяців.
- Звільняються від оподаткування ПДВ та акцизним податком особи, які належать або належали до складу сил безпеки та сил оборони України та під час дії воєнного стану починаючи з 24 лютого 2022 року проходили службу не менше 24 місяців, з яких не менше 12 місяців виконуючи бойові накази (розпорядження), та/або осіб, які належать до складу сил безпеки та сил оборони України, які звільнені з полону (крім осіб, які здалися в полон добровільно).
Податкові пільги застосовуються один раз на п'ять років виключно щодо одного транспортного засобу на одну таку особу.
На які авто не поширюються пільги
- На транспортні засоби, які мають походження з РФ.
- На автомобілі, середня ринкова вартість яких становить понад 2 млн грн.
Раніше ми писали, як легально розмитнити авто для УБД безплатно. Також Верховна Рада України отримала на розгляд законопроєкт, який передбачає виключення людського фактора з процесу розмитнення автомобілів.
Читайте Новини.LIVE!