Льготное растаможивание автомобиля — для кого будет доступно, на каких условиях

Военных будут мотивировать льготами на таможне. Фото: Львовская таможня/Facebook

В украинском парламенте зарегистрированы законопроекты №11080 и №11081, предусматривающие льготы на ввоз автомобилей в Украину для отдельных категорий лиц. Речь идет о гражданах, проходивших военную службу после 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

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Законопроектами предусмотрено внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы по установлению налоговых льгот на операции по ввозу транспортных средств для лиц, которые защищали Украину.

Для кого устанавливаются льготы

Транспортные средства облагаются налогом в половинном размере ставок, установленных на такие операции согласно Налоговому кодексу, для лиц, принадлежащих или принадлежавших к составу сил безопасности и сил обороны Украины, и во время действия военного положения, начиная с 24 февраля 2022 года, проходили службу не менее 36 месяцев.

Освобождаются от налогообложения НДС и акцизным налогом лица, принадлежащих или принадлежавших к составу сил безопасности и сил обороны Украины и во время действия военного положения начиная с 24 февраля 2022 проходили службу не менее 24 месяцев, из которых не менее 12 месяцев выполняя боевые приказы (распоряжения), и/или лиц, принадлежащих к составу сил безопасности и сил обороны Украины, освобожденных из плена (кроме лиц, сдавшихся в плен добровольно).

Налоговые льготы применяются один раз в пять лет исключительно в отношении одного транспортного средства на одного человека.

На какие авто не распространяются льготы

На транспортные средства, имеющих происхождение из РФ.

На автомобили, средняя рыночная стоимость которых составляет более 2 млн. грн.

Раньше мы писали, как легально растаможить авто для УБД бесплатно. Также Верховная Рада Украины получила на рассмотрение законопроект, предусматривающий исключение человеческого фактора из процесса растаможки автомобилей.